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Зловили волинянина, який незаконно зрізав дуби в лісосмузі

Зловили волинянина, який незаконно зрізав дуби в лісосмузі
У Рожищенському районі поліція викрила волинянина у незаконній порубці лісу.

Правоохоронці встановили, що 35-річний житель Луцького району незаконно зрізав три дуби в лісосмузі поблизу села Пожарки Рожищенського району. Сума завданих матеріальних збитків державі становить майже 30 тисяч гривень, - пише ГУНП у Волинській області.

Деревину чоловік перевозив на орендованому автомобілі Fia. Транспортний засіб, дубові колоди та бензопилу вилучили. На вилучене майно судом наклали арешт.

Слідчі повідомили волинянину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, арешту строком до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, чи позбавлення волі на той самий строк.

Досудове розслідування триває.

Головне фото - ілюстративне.


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Теги: порубка, ліс
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