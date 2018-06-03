Зловили волинянина, який незаконно зрізав дуби в лісосмузі

У Рожищенському районі поліція викрила волинянина у незаконній порубці лісу.Правоохоронці встановили, що 35-річний житель Луцького району незаконно зрізав три дуби в лісосмузі поблизу села Пожарки Рожищенського району. Сума завданих матеріальних збитків державі становить майже 30 тисяч гривень, - пише ГУНП у Волинській області.Деревину чоловік перевозив на орендованому автомобілі Fia. Транспортний засіб, дубові колоди та бензопилу вилучили. На вилучене майно судом наклали арешт.Слідчі повідомили волинянину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу.Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, арешту строком до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, чи позбавлення волі на той самий строк.Досудове розслідування триває.Головне фото - ілюстративне.