Зловили волинянина, який незаконно зрізав дуби в лісосмузі
Сьогодні, 16:30
У Рожищенському районі поліція викрила волинянина у незаконній порубці лісу.
Правоохоронці встановили, що 35-річний житель Луцького району незаконно зрізав три дуби в лісосмузі поблизу села Пожарки Рожищенського району. Сума завданих матеріальних збитків державі становить майже 30 тисяч гривень, - пише ГУНП у Волинській області.
Деревину чоловік перевозив на орендованому автомобілі Fia. Транспортний засіб, дубові колоди та бензопилу вилучили. На вилучене майно судом наклали арешт.
Слідчі повідомили волинянину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, арешту строком до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, чи позбавлення волі на той самий строк.
Досудове розслідування триває.
Головне фото - ілюстративне.
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Правоохоронці встановили, що 35-річний житель Луцького району незаконно зрізав три дуби в лісосмузі поблизу села Пожарки Рожищенського району. Сума завданих матеріальних збитків державі становить майже 30 тисяч гривень, - пише ГУНП у Волинській області.
Деревину чоловік перевозив на орендованому автомобілі Fia. Транспортний засіб, дубові колоди та бензопилу вилучили. На вилучене майно судом наклали арешт.
Слідчі повідомили волинянину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, арешту строком до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, чи позбавлення волі на той самий строк.
Досудове розслідування триває.
Головне фото - ілюстративне.
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