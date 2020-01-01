У Луцьку на вулиці Богдана Хмельницького – пожежа в будинку. ФОТО. ОНОВЛЕНО

У Луцьку на вулиці Богдана Хмельницького, 43 горить квартира на другому поверсі будинку.Про цез місця події повідомляє власкор.Відомо, що із захаращеного балкона йде дим.На місці події працює декілька екіпажів рятувальників, поліція і "швидка". Інформації про потерпілих наразі немає."Сусіди почули дим, тому і викликали пожежників. У квартирі нікого не було, тому дісталися через балкон за допомогою драбини. З'ясувалося, що на плиті була сковорідка і каструля з їжею, які почали горіти. Станом на 14:40 ліквідували джерело вогню. Власників квартири на цей час так і не було", - розповів рятувальник