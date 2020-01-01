У Луцьку на вулиці Богдана Хмельницького – пожежа в будинку. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 14:41
У Луцьку на вулиці Богдана Хмельницького, 43 горить квартира на другому поверсі будинку.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost з місця події повідомляє власкор.
Відомо, що із захаращеного балкона йде дим.
На місці події працює декілька екіпажів рятувальників, поліція і "швидка". Інформації про потерпілих наразі немає.
ОНОВЛЕНО 14:40
"Сусіди почули дим, тому і викликали пожежників. У квартирі нікого не було, тому дісталися через балкон за допомогою драбини. З'ясувалося, що на плиті була сковорідка і каструля з їжею, які почали горіти. Станом на 14:40 ліквідували джерело вогню. Власників квартири на цей час так і не було", - розповів рятувальник Мирослав Пастух.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost з місця події повідомляє власкор.
Відомо, що із захаращеного балкона йде дим.
На місці події працює декілька екіпажів рятувальників, поліція і "швидка". Інформації про потерпілих наразі немає.
ОНОВЛЕНО 14:40
"Сусіди почули дим, тому і викликали пожежників. У квартирі нікого не було, тому дісталися через балкон за допомогою драбини. З'ясувалося, що на плиті була сковорідка і каструля з їжею, які почали горіти. Станом на 14:40 ліквідували джерело вогню. Власників квартири на цей час так і не було", - розповів рятувальник Мирослав Пастух.
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