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У Луцьку на вулиці Богдана Хмельницького – пожежа в будинку. ФОТО. ОНОВЛЕНО

У Луцьку на вулиці Богдана Хмельницького – пожежа в будинку. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку на вулиці Богдана Хмельницького, 43 горить квартира на другому поверсі будинку.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost з місця події повідомляє власкор.

Відомо, що із захаращеного балкона йде дим.

На місці події працює декілька екіпажів рятувальників, поліція і "швидка". Інформації про потерпілих наразі немає.

ОНОВЛЕНО 14:40

"Сусіди почули дим, тому і викликали пожежників. У квартирі нікого не було, тому дісталися через балкон за допомогою драбини. З'ясувалося, що на плиті була сковорідка і каструля з їжею, які почали горіти. Станом на 14:40 ліквідували джерело вогню. Власників квартири на цей час так і не було", - розповів рятувальник Мирослав Пастух.

У Луцьку на вулиці Богдана Хмельницького – пожежа в будинку. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку на вулиці Богдана Хмельницького – пожежа в будинку. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку на вулиці Богдана Хмельницького – пожежа в будинку. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку на вулиці Богдана Хмельницького – пожежа в будинку. ФОТО. ОНОВЛЕНО

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Теги: пожежа, Луцьк
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