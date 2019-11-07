Резонансна стрілянина у Карпилівці: судитимуть чоловіків, які спровокували конфлікт з поліцією





Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.



Нагадаємо,



Згодом слідство з'ясувало, що неодноразово перед тим поліцейські Ківерцівського відділу поліції за порушення правил дорожнього руху зупиняли автомобілі, водії яких – мешканці села Карпилівка – відмовлялися надавати правоохоронцям будь-які документи, а потім взагалі сідали в авто і починали втікати.



Переслідування автомобіля правопорушника закінчувалося конфліктом між правоохоронцями, водієм та його односельцями, які поспішали втрутитися у ситуацію.



Увечері 11 вересня в ході такого конфлікту працівник поліції застосував табельну зброю, здійснивши попереджувальні постріли вгору та потім вистрілив у нападників.



Тепер чотирьох громадян обвинувачують у вчинені опору працівникам поліції та в умисному заподіянні поліцейським легких тілесних ушкоджень.



Подальшу їхню долю вирішуватиме суд.



Зауважують, що за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання до п’яти років позбавлення волі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перед судом постануть четверо волинян, які у селі Карпилівка Ківерцівського району побилися із працівникам поліції.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.Нагадаємо, подія трапилася увечорі 11 вересня 2019 року у селі Карпилівка і мала неабиякий розголос на Волині. У ході конфлікту між мешканцями села та правоохоронцями працівник поліції застосував табельну вогнепальну зброю. Унаслідок інциденту двоє поліцейських із тілесними ушкодженнями та двоє громадян із вогнепальними пораненнями були госпіталізовані.Згодом слідство з'ясувало,водії яких – мешканці села Карпилівка – відмовлялися надавати правоохоронцям будь-які документи, а потім взагалі сідали в авто і починали втікати.Переслідування автомобіля правопорушника закінчувалося конфліктом між правоохоронцями, водієм та його односельцями, які поспішали втрутитися у ситуацію.Увечері 11 вересня в ході такого конфлікту працівник поліції застосував табельну зброю, здійснивши попереджувальні постріли вгору та потім вистрілив у нападників.Тепер чотирьох громадян обвинувачують у вчинені опору працівникам поліції та в умисному заподіянні поліцейським легких тілесних ушкоджень.Подальшу їхню долю вирішуватиме суд.Зауважують, що за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання до п’яти років позбавлення волі.

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