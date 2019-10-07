У Старому місті просять відремонтувати вулицю, де немає асфальту
Сьогодні, 18:19
У Луцьку в Старому місті просять відремонтувати дорогу на вулиці Данила Галицького, 8.
Про це на своїй сторінці у facebook написав депутат Луцькради Андрій Білан.
За його словами, він повторно звернувся щодо ремонту прибудинкової території на Данила Галицького, 8.
"У дощову погоду вибираючись з домівок, лучани потрапляють на бездоріжжя. «Старе місто» скажете ви. Скажу вам так, що вулиці історичної частини міста не повинні занепадати і перетворюватися у стиль середньовіччя. Освітлення вулиць, оновлення дорожнього покриття та прибудинкових територій змінить «обличчя історичного міста» та умови проживання", - додав депутат.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у facebook написав депутат Луцькради Андрій Білан.
За його словами, він повторно звернувся щодо ремонту прибудинкової території на Данила Галицького, 8.
"У дощову погоду вибираючись з домівок, лучани потрапляють на бездоріжжя. «Старе місто» скажете ви. Скажу вам так, що вулиці історичної частини міста не повинні занепадати і перетворюватися у стиль середньовіччя. Освітлення вулиць, оновлення дорожнього покриття та прибудинкових територій змінить «обличчя історичного міста» та умови проживання", - додав депутат.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У «ПортCity» – фінальний розпродаж зимового одягу та взуття*
Сьогодні, 18:53
На Волині пенсіонерка з інвалідністю побила валютницю
Сьогодні, 18:41
У Старому місті просять відремонтувати вулицю, де немає асфальту
Сьогодні, 18:19
У Китаї зафіксували повторне зараження коронавірусом
Сьогодні, 18:00
Африканська чума свиней: у районі на Волині ввели карантин
Сьогодні, 17:43
Медіа