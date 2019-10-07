У Старому місті просять відремонтувати вулицю, де немає асфальту

У Луцьку в Старому місті просять відремонтувати дорогу на вулиці Данила Галицького, 8.Про це на своїй сторінці у facebook написав депутат ЛуцькрадиЗа його словами, він повторно звернувся щодо ремонту прибудинкової території на Данила Галицького, 8."У дощову погоду вибираючись з домівок, лучани потрапляють на бездоріжжя. «Старе місто» скажете ви. Скажу вам так, що вулиці історичної частини міста не повинні занепадати і перетворюватися у стиль середньовіччя. Освітлення вулиць, оновлення дорожнього покриття та прибудинкових територій змінить «обличчя історичного міста» та умови проживання", - додав депутат.