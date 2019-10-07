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У Старому місті просять відремонтувати вулицю, де немає асфальту

У Старому місті просять відремонтувати вулицю, де немає асфальту
У Луцьку в Старому місті просять відремонтувати дорогу на вулиці Данила Галицького, 8.

Про це на своїй сторінці у facebook написав депутат Луцькради Андрій Білан.

За його словами, він повторно звернувся щодо ремонту прибудинкової території на Данила Галицького, 8.

"У дощову погоду вибираючись з домівок, лучани потрапляють на бездоріжжя. «Старе місто» скажете ви. Скажу вам так, що вулиці історичної частини міста не повинні занепадати і перетворюватися у стиль середньовіччя. Освітлення вулиць, оновлення дорожнього покриття та прибудинкових територій змінить «обличчя історичного міста» та умови проживання", - додав депутат.
У Старому місті просять відремонтувати вулицю, де немає асфальту
У Старому місті просять відремонтувати вулицю, де немає асфальту

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Теги: Старе місто, ремонт, вулиці
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