На Волині пенсіонерка з інвалідністю побила валютницю





Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, пише ІА



Так, 14 грудня 2019 року потерпіла разом з іншою жінкою підійшла до обвинуваченої, щоб запропонувати останній змінити місце, де вона проводила обмін валют (з їхніх слів слів, жінка неодноразово обманювала громадян). Натомість, обвинувачена нанесла потерпілій два удари в голову, заподіявши їй закриту черепно-мозкову травму з струсом мозку з церебро-астенічним синдромом та гематому.



Свою вину пенсіонерка визнала повністю. Суд призначив їй штраф у сумі 1070 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біля залізничного вокзалу в Ковелі пенсіонерка, інвалід ІІІ групи, побила жінку, з якою вона на одному місці проводила обмін валют.Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, пише ІА "Конкурент". Так, 14 грудня 2019 року потерпіла разом з іншою жінкою підійшла до обвинуваченої, щоб запропонувати останній змінити місце, де вона проводила обмін валют (з їхніх слів слів, жінка неодноразово обманювала громадян). Натомість, обвинувачена нанесла потерпілій два удари в голову, заподіявши їй закриту черепно-мозкову травму з струсом мозку з церебро-астенічним синдромом та гематому.Свою вину пенсіонерка визнала повністю. Суд призначив їй штраф у сумі 1070 гривень.

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