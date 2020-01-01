На Волині пенсіонерка з інвалідністю побила валютницю
Сьогодні, 18:41
Біля залізничного вокзалу в Ковелі пенсіонерка, інвалід ІІІ групи, побила жінку, з якою вона на одному місці проводила обмін валют.
Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, пише ІА "Конкурент".
Так, 14 грудня 2019 року потерпіла разом з іншою жінкою підійшла до обвинуваченої, щоб запропонувати останній змінити місце, де вона проводила обмін валют (з їхніх слів слів, жінка неодноразово обманювала громадян). Натомість, обвинувачена нанесла потерпілій два удари в голову, заподіявши їй закриту черепно-мозкову травму з струсом мозку з церебро-астенічним синдромом та гематому.
Свою вину пенсіонерка визнала повністю. Суд призначив їй штраф у сумі 1070 гривень.
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Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, пише ІА "Конкурент".
Так, 14 грудня 2019 року потерпіла разом з іншою жінкою підійшла до обвинуваченої, щоб запропонувати останній змінити місце, де вона проводила обмін валют (з їхніх слів слів, жінка неодноразово обманювала громадян). Натомість, обвинувачена нанесла потерпілій два удари в голову, заподіявши їй закриту черепно-мозкову травму з струсом мозку з церебро-астенічним синдромом та гематому.
Свою вину пенсіонерка визнала повністю. Суд призначив їй штраф у сумі 1070 гривень.
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