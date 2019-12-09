Майже три десятка матусь скористалися послугою єМалятко

Розповіли про перші результати впровадження послуги єМалятко на Волині.Про це йдеться на сайті ОДА.3 початку 2020 року 27 матусь у КП «Луцький клінічний пологовий будинок» та КП «Волинський обласний перинатальний центр» скористались комплексною послугою єМалятко.ЄМалятко – адміністративна послуга, при створенні якої застосовано принцип об’єднання послуг за життєвою ситуацією. Загалом вона передбачає 10 послуг для батьків новонароджених в одній послузі від держави. Наразі послуга об’єднує 8 сервісів. Усіх їх можна отримати за однією заявою безпосередньо у пологовому будинку без черг та зайвої витрати часу.Наразі молодим батькам доступні такі послуги:- державна реєстрація народження;- визначення походження дитини;- реєстрація місця проживання;- призначення допомоги при народженні дитини;- призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;- реєстрація у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;- визначення належності новонародженої дитини до громадянства України;- внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому.Скориставшись сервісом єМалятко, жінки з Ківерцівського, Луцького та Рожищенського районів, а також міст Ковеля, Луцька та Нововолинська незабаром отримають виплати допомоги при народженні дитини.Для отримання державної підтримки на новонароджену дитину необхідними документами є лише паспорт та реєстраційний номер облікової картки платників податків матері (за наявності) та медична довідка від пологового будинку. Також для отримання допомоги при народженні варто мати реквізити банківського рахунку, на який здійснюватимуться виплати.