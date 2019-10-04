На річці Стохід браконьєр ловив рибу трьома сітками





Так, 20 лютого близько 9 години викрили чоловіка, який ловив рибу трьома сітками, - інформує Волинський рибоохоронний патруль.



На порушника оформили адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до суду для притягнення правопорушника до відповідальності. Заборонені знаряддя вилучили



Того самого дня під час рибоохоронної роботи на річці Стохід виявили безхазяйне майно. З водойми вилучили п’ять безгосподарських сіток, загальною довжиною 70 метрів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На річці Стохід поблизу села Рудка-Червинська Камінь-Каширського району зловили браконьєра.Так, 20 лютого близько 9 години викрили чоловіка, який ловив рибу трьома сітками, - інформує Волинський рибоохоронний патруль.На порушника оформили адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до суду для притягнення правопорушника до відповідальності. Заборонені знаряддя вилучилиТого самого дня під час рибоохоронної роботи на річці Стохід виявили безхазяйне майно. З водойми вилучили п’ять безгосподарських сіток, загальною довжиною 70 метрів.

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