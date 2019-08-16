вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині висадили мільйон майбутніх дерев

На Волині висадили мільйон майбутніх дерев
Волинські лісівники висадили перший мільйон майбутніх дерев.

Про це інформує Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства.

Тепла погода дала старт лісокультурній кампанії на Волині ще 19 лютого. Садити ліс уже розпочали в Маневицькому, Колківському, Поліському, Ковельському, Старовижівському, Любомльському, Ратнівському лісогосподарських підприємствах, ДП «СЛАП «Камінь-Каширськагроліс» та «Ратнеагроліс».

На сьогодні висадили понад мільйон сіянців основних та супутніх порід. Не менше 22 мільйонів майбутніх деревець цього року чекають своєї черги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ліс, дерева, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Евакуація людей з Уханя: відповіді на найпоширеніші запитання
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинян розповів про користь меду і скільки можна заробити на бджолах
Сьогодні, 17:05
Протести під стінами Верховної Ради: волинські шахтарі долучилися до мітингу. ФОТО
Сьогодні, 17:00
На Волині висадили мільйон майбутніх дерев
Сьогодні, 16:42
Найбільша українська мережа АЗК «WOG» оновила автопарк
Сьогодні, 16:30
Зловили волинянина, який незаконно зрізав дуби в лісосмузі
Сьогодні, 16:30
Схожі новини
Де на Волині незаконно рубають найбільше дерев Де на Волині незаконно рубають найбільше дерев
16 серпень, 2019, 04:18
Лісгоспи чекає тотальний аудит: Волинь - в пріоритеті Лісгоспи чекає тотальний аудит: Волинь - в пріоритеті
16 січень, 08:10
На Волині оголосили війну незаконним пилорамам На Волині оголосили війну незаконним пилорамам
11 січень, 11:00
На Волині затримали «чорного лісоруба» На Волині затримали «чорного лісоруба»
27 грудень, 2019, 05:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Китаї зафіксували повторне зараження коронавірусом
Сьогодні, 18:00
 0
Африканська чума свиней: у районі на Волині ввели карантин
Сьогодні, 17:43
 0
Продуктовий кошик – 2020: які інноваційні товари побачимо в «АТБ» на Волині*
Сьогодні, 17:20
 0
Дощ, сніг і сильний вітер: українців попереджають про погіршення погоди
Сьогодні, 17:17
 0
У головного прокурора Волині – новий заступник
Сьогодні, 17:10
 0
Медіа
відео
1/8