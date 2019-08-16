На Волині висадили мільйон майбутніх дерев





Про це інформує Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства.



Тепла погода дала старт лісокультурній кампанії на Волині ще 19 лютого. Садити ліс уже розпочали в Маневицькому, Колківському, Поліському, Ковельському, Старовижівському, Любомльському, Ратнівському лісогосподарських підприємствах, ДП «СЛАП «Камінь-Каширськагроліс» та «Ратнеагроліс».



На сьогодні висадили понад мільйон сіянців основних та супутніх порід. Не менше 22 мільйонів майбутніх деревець цього року чекають своєї черги.



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