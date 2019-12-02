Дощ, сніг і сильний вітер: українців попереджають про погіршення погоди
Сьогодні, 17:17
В Україні 23-24 лютого очікують погіршення погодних умов.
Про це йдеться в повідомленні Українського гідрометцентру, - йдеться на сайті ДСНС України у Волинській області.
Так, у зв'язку із переміщенням активного циклону, очікують опади у вигляді дощу та мокрого снігу, вночі 24 лютого у західних, вдень у південно-східних областях місцями значні опади.
В Україні 23 лютого буде посилення вітру до 15-22 м/с.
"24 лютого місцями, крім північно-східної частини, сильний вітер 25-28 м/с", - йдеться у повідомлені
В Карпатах сніг, вночі 24 лютого буде йти значний сніг, сильна хуртовина, на дорогах снігові замети, ожеледиця; 23 лютого пориви вітру 25-30 м/с, а 24 лютого - 40 м/с.
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Про це йдеться в повідомленні Українського гідрометцентру, - йдеться на сайті ДСНС України у Волинській області.
Так, у зв'язку із переміщенням активного циклону, очікують опади у вигляді дощу та мокрого снігу, вночі 24 лютого у західних, вдень у південно-східних областях місцями значні опади.
В Україні 23 лютого буде посилення вітру до 15-22 м/с.
"24 лютого місцями, крім північно-східної частини, сильний вітер 25-28 м/с", - йдеться у повідомлені
В Карпатах сніг, вночі 24 лютого буде йти значний сніг, сильна хуртовина, на дорогах снігові замети, ожеледиця; 23 лютого пориви вітру 25-30 м/с, а 24 лютого - 40 м/с.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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