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Дощ, сніг і сильний вітер: українців попереджають про погіршення погоди

Дощ, сніг і сильний вітер: українців попереджають про погіршення погоди
В Україні 23-24 лютого очікують погіршення погодних умов.

Про це йдеться в повідомленні Українського гідрометцентру, - йдеться на сайті ДСНС України у Волинській області.

Так, у зв'язку із переміщенням активного циклону, очікують опади у вигляді дощу та мокрого снігу, вночі 24 лютого у західних, вдень у південно-східних областях місцями значні опади.

В Україні 23 лютого буде посилення вітру до 15-22 м/с.

"24 лютого місцями, крім північно-східної частини, сильний вітер 25-28 м/с", - йдеться у повідомлені

В Карпатах сніг, вночі 24 лютого буде йти значний сніг, сильна хуртовина, на дорогах снігові замети, ожеледиця; 23 лютого пориви вітру 25-30 м/с, а 24 лютого - 40 м/с.

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Теги: погода, погіршення
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