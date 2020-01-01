вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Протести під стінами Верховної Ради: волинські шахтарі долучилися до мітингу. ФОТО

Протести під стінами Верховної Ради: волинські шахтарі долучилися до мітингу. ФОТО
21-го лютого у Києві під стінами Верховної Ради відбувся мітинг шахтарів, до якого долучилися і мешканці Нововолинська.

Про це повідомляє "Буг".

Акцію влаштували під гаслом зберегти вугільну галузь України. Шахтарі виступали з вимогою виплатити борги, забезпечити гідні умови роботи, а також відмовитися від поставки вугілля з Росії.

На мітинг приїхали депутати Нововолинської міської ради Валерій Мних та Віктор Тарасенко, керівник Волинського теркому профспілки працівників вугільної промисловості Роман Юзефович, а також шахтарі з інвалідністю.

“Ми відстоювали інтереси шахтарів за збереження вугільної галузі. Було близько 25-ти людей з Нововолинська. Про поїздку всіх повідомляли, однак нововолинським гірникам, які працюють на шахтах, не вийшло поїхати. Їх представляли жінки шахтарів та шахтарі, які на пенсії”, – розповів депутат міськради, помічник нардепа Ігоря Гузя Валерій Мних.

До мітингуючих з Нововолинська шахтарів вийшов парламентар Ігор Гузь, який постійно виступає за інтереси волинських шахт у Верховній Раді.
Протести під стінами Верховної Ради: волинські шахтарі долучилися до мітингу. ФОТО

Свою позицію нардеп озвучував і на брифінгу: Якщо Кабмін, Міністерство енергетики та захисту довкілля планують закрити шахти тихцем, без діалогу з людьми, то вони на жорсткі дії отримають і жорстку відповідь з боку гірників та їхніх сімей.

Нагадаємо, з 37 000 працівників державних вугледобувних підприємств планують «вивільнити» 21 000, серед них 1 200 осіб з Нововолинська та Іваничівського району.
Протести під стінами Верховної Ради: волинські шахтарі долучилися до мітингу. ФОТО
Протести під стінами Верховної Ради: волинські шахтарі долучилися до мітингу. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: волинські шахтарі, протести, Верховна Рада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Евакуація людей з Уханя: відповіді на найпоширеніші запитання
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У головного прокурора Волині – новий заступник
Сьогодні, 17:10
Волинян розповів про користь меду і скільки можна заробити на бджолах
Сьогодні, 17:05
Протести під стінами Верховної Ради: волинські шахтарі долучилися до мітингу. ФОТО
Сьогодні, 17:00
На Волині висадили мільйон майбутніх дерев
Сьогодні, 16:42
Найбільша українська мережа АЗК «WOG» оновила автопарк
Сьогодні, 16:30
Схожі новини
Верховна Рада підтримала зменшення кількості нардепів Верховна Рада підтримала зменшення кількості нардепів
05 лютий, 01:13
Народні депутати хочуть повернути собі недоторканість Народні депутати хочуть повернути собі недоторканість
01 лютий, 07:21
Мешканці двох луцьких багатоповерхівок – проти будівництва дитячої церкви. ВІДЕО Мешканці двох луцьких багатоповерхівок – проти будівництва дитячої церкви. ВІДЕО
16 січень, 15:00
Верховна Рада включила 935-річчя Луцька до переліку пам'ятних дат Верховна Рада включила 935-річчя Луцька до переліку пам'ятних дат
15 січень, 12:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Китаї зафіксували повторне зараження коронавірусом
Сьогодні, 18:00
 0
Африканська чума свиней: у районі на Волині ввели карантин
Сьогодні, 17:43
 0
Продуктовий кошик – 2020: які інноваційні товари побачимо в «АТБ» на Волині*
Сьогодні, 17:20
 0
Дощ, сніг і сильний вітер: українців попереджають про погіршення погоди
Сьогодні, 17:17
 0
У головного прокурора Волині – новий заступник
Сьогодні, 17:10
 0
Медіа
відео
1/8