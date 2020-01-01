Протести під стінами Верховної Ради: волинські шахтарі долучилися до мітингу. ФОТО





Про це повідомляє



Акцію влаштували під гаслом зберегти вугільну галузь України. Шахтарі виступали з вимогою виплатити борги, забезпечити гідні умови роботи, а також відмовитися від поставки вугілля з Росії.



На мітинг приїхали депутати Нововолинської міської ради Валерій Мних та Віктор Тарасенко, керівник Волинського теркому профспілки працівників вугільної промисловості Роман Юзефович, а також шахтарі з інвалідністю.



“Ми відстоювали інтереси шахтарів за збереження вугільної галузі. Було близько 25-ти людей з Нововолинська. Про поїздку всіх повідомляли, однак нововолинським гірникам, які працюють на шахтах, не вийшло поїхати. Їх представляли жінки шахтарів та шахтарі, які на пенсії”, – розповів депутат міськради, помічник нардепа Ігоря Гузя Валерій Мних.



До мітингуючих з Нововолинська шахтарів вийшов парламентар Ігор Гузь, який постійно виступає за інтереси волинських шахт у Верховній Раді.



Свою позицію нардеп озвучував і на брифінгу: Якщо Кабмін, Міністерство енергетики та захисту довкілля планують закрити шахти тихцем, без діалогу з людьми, то вони на жорсткі дії отримають і жорстку відповідь з боку гірників та їхніх сімей.



Нагадаємо, з 37 000 працівників державних вугледобувних підприємств планують «вивільнити» 21 000, серед них 1 200 осіб з Нововолинська та Іваничівського району.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21-го лютого у Києві під стінами Верховної Ради відбувся мітинг шахтарів, до якого долучилися і мешканці Нововолинська.Про це повідомляє "Буг" Акцію влаштували під гаслом зберегти вугільну галузь України. Шахтарі виступали з вимогою виплатити борги, забезпечити гідні умови роботи, а також відмовитися від поставки вугілля з Росії.На мітинг приїхали депутати Нововолинської міської радита, керівник Волинського теркому профспілки працівників вугільної промисловості, а також шахтарі з інвалідністю.“Ми відстоювали інтереси шахтарів за збереження вугільної галузі. Було близько 25-ти людей з Нововолинська. Про поїздку всіх повідомляли, однак нововолинським гірникам, які працюють на шахтах, не вийшло поїхати. Їх представляли жінки шахтарів та шахтарі, які на пенсії”, – розповів депутат міськради, помічник нардепа Ігоря Гузя Валерій Мних.До мітингуючих з Нововолинська шахтарів вийшов парламентар, який постійно виступає за інтереси волинських шахт у Верховній Раді.Свою позицію нардеп озвучував і на брифінгу: Якщо Кабмін, Міністерство енергетики та захисту довкілля планують закрити шахти тихцем, без діалогу з людьми, то вони на жорсткі дії отримають і жорстку відповідь з боку гірників та їхніх сімей.Нагадаємо, з 37 000 працівників державних вугледобувних підприємств планують «вивільнити» 21 000, серед них 1 200 осіб з Нововолинська та Іваничівського району.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію