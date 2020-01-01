У головного прокурора Волині – новий заступник

Тарас Безрукий представив колективу прокуратури першого заступника прокурора області - Олександра Шамринського, призначеного на цю посаду 19 лютого 2020 року наказом Генерального прокурора Руслана Рябошапки.



Про це повідомляє пресслужба



Вітаючи його із призначенням на посаду, прокурор області висловив упевненість, що чималий досвід роботи Олександра Євгенійовича в органах прокуратури Волині допоможе досягати разом із колективом необхідних зараз суспільству реальних результатів у протидії злочинності в нашій області.



Довідково:



Олександр Євгенійович Шамринський народився 18 жовтня 1976 року в місті Камені-Каширському на Волині.

Вищу освіту здобув у Волинському державному університеті імені Лесі Українки.

В органах прокуратури – із 1998 року.

Обіймав різні посади, у тому числі керівні, в органах прокуратури Волинської області.

До призначення на посаду першого заступника прокурора області працював начальником відділу організаційного та правового забезпечення прокуратури Волинської області.

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