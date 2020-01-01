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У головного прокурора Волині – новий заступник

У головного прокурора Волині – новий заступник
Прокурор Волині Тарас Безрукий представив колективу прокуратури першого заступника прокурора області - Олександра Шамринського, призначеного на цю посаду 19 лютого 2020 року наказом Генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Вітаючи його із призначенням на посаду, прокурор області висловив упевненість, що чималий досвід роботи Олександра Євгенійовича в органах прокуратури Волині допоможе досягати разом із колективом необхідних зараз суспільству реальних результатів у протидії злочинності в нашій області.

Довідково:

Олександр Євгенійович Шамринський народився 18 жовтня 1976 року в місті Камені-Каширському на Волині.
Вищу освіту здобув у Волинському державному університеті імені Лесі Українки.
В органах прокуратури – із 1998 року.
Обіймав різні посади, у тому числі керівні, в органах прокуратури Волинської області.
До призначення на посаду першого заступника прокурора області працював начальником відділу організаційного та правового забезпечення прокуратури Волинської області.

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Теги: головний прокурор Волині, новий заступник
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