Які дороги місцевого значення ремонтуватимуть на Волині у цьому році





Розпорядженням голови ОДА від 19 лютого в області затвердили перелік об’єктів, фінансування яких у 2020 році здійснюватиметься за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, - інформує



Попередньо, відповідно до процедури спрямування коштів державного дорожнього фонду, цей перелік затвердили в "Укравтодорі".



Нагадаємо, на ремонт доріг місцевого значення у 2020-му році спрямують 738 млн 406 тисяч гривень. Дороги місцевого значення області перебувають на балансі Волинської ОДА.



До слова, цьогоріч Уряд зобов’язав органи місцевої влади 80 % «дорожніх» коштів спрямувати саме на капітальний ремонт та реконструкцію автошляхів.



Тож у Волинській області 374 мільйони 64 тисяч гривень спрямують на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт доріг загального користування місцевого значення та 147 мільйонів 671 тисяч гривень – на дороги і вулиці комунальної власності в населених пунктах.



Решту планують використати на поточний середній та дрібний ремонт автомобільних доріг автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Зокрема, на поточний середній ремонт – 101 мільйон 671 тисяч гривень, а на дрібний ремонт та експлуатаційне утримання – 115 мільйонів гривень.



Для прикладу, до найбільших за фінансуванням об’єктів капітального ремонту потрапили дороги Горохівського, Камінь-Каширського, Луцького, Старовижівського районів.



Зокрема, у переліку є ділянки дороги Печихвости-Підбереззя-Лемешів-Рачин-Озерці Горохівського району, на капітальний ремонт яких передбачили 33 мільйони 823 тисяч гривень.



У Камінь-Каширському району до переліку потрапила дорога Камінь-Каширський-Полиці-Оленине-Рудка Червинська, на капремонт якої передбачили 35 мільйонів 32 тисяч гривень.



У Луцькому районі 20 мільйонів 15 тисяч гривень спрямують на капітальний ремонт дороги /Н-22/-Гаразджа, а 23 мільйони 195 тисяч гривень – на шлях Луцьк-Тарасове.



На дорогу Кримне-Залюття-Поліське-(м-19) Старовижівського району спрямують 24 мільйони 320 тисяч гривень.



Звичайно, що цей перелік включає й інші райони.



До слова, у 2019 році державна субвенція на ремонт доріг місцевого значення для Волинської області становила 491 мільйон гривень.

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