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У Китаї зафіксували повторне зараження коронавірусом

У Китаї зафіксували повторне зараження коронавірусом
Влада провінції Сичуань на південному заході Китаю виявила випадок повторного зараження новим коронавірусом у людини, яка нещодавно виписався з лікарні.

Про це повідомила в п’ятницю газета The Beijing News та Yicai, пише УНН.

За даними видання, інфікований вже знаходиться в одній з лікарень в місті Ченду. Як уточнив представник місцевого комітету з питань гігієни та охорони здоров’я, цей пацієнт проходив діагностику і лікування ще за попереднім, п’ятим загальнонаціональним стандартом.

“Ще не з’ясовано, чи заразилися члени його сім’ї. Ми повідомимо про це відразу ж після того, як будуть отримані результати аналізу”, — розповів він.

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У середу влада оголосила про вступ в силу нового загальнонаціонального, шостого за рахунком з січня поточного року, стандарту діагностики та лікування нового коронавірусу, затвердженого Державним комітетом з питань гігієни та охорони здоров’я КНР.

Згідно з новими правилами, всі регіони країни, включаючи центральну провінцію Хубей, де спостерігається найбільш потужний спалах пневмонії, в процесі постановки діагнозу зобов’язані враховувати результати аналізу нуклеїнової кислоти в крові людини або секвенування (отримання генної інформації). Крім того, при лікуванні хворих з важкою формою захворювання рекомендується додатково застосовувати метод переливання плазми крові пацієнтів, що одужали, раніше інфікованих коронавірусом нового типу.

За даними офіційної статистики, в Сичуань виписалися з лікарні вже 222 чоловік, троє померли, всього було зареєстровано 525 випадків зараження коронавірусом. Тільки за останню добу в регіоні виявлено п’ять інфікованих.

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Теги: китайський коронавірус, повторне зараження
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