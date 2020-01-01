У Китаї зафіксували повторне зараження коронавірусом





Про це повідомила в п’ятницю газета The Beijing News та Yicai, пише



За даними видання, інфікований вже знаходиться в одній з лікарень в місті Ченду. Як уточнив представник місцевого комітету з питань гігієни та охорони здоров’я, цей пацієнт проходив діагностику і лікування ще за попереднім, п’ятим загальнонаціональним стандартом.



“Ще не з’ясовано, чи заразилися члени його сім’ї. Ми повідомимо про це відразу ж після того, як будуть отримані результати аналізу”, — розповів він.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Лучанка – серед евакуйованих з Китаю українців



У середу влада оголосила про вступ в силу нового загальнонаціонального, шостого за рахунком з січня поточного року, стандарту діагностики та лікування нового коронавірусу, затвердженого Державним комітетом з питань гігієни та охорони здоров’я КНР.



Згідно з новими правилами, всі регіони країни, включаючи центральну провінцію Хубей, де спостерігається найбільш потужний спалах пневмонії, в процесі постановки діагнозу зобов’язані враховувати результати аналізу нуклеїнової кислоти в крові людини або секвенування (отримання генної інформації). Крім того, при лікуванні хворих з важкою формою захворювання рекомендується додатково застосовувати метод переливання плазми крові пацієнтів, що одужали, раніше інфікованих коронавірусом нового типу.



За даними офіційної статистики, в Сичуань виписалися з лікарні вже 222 чоловік, троє померли, всього було зареєстровано 525 випадків зараження коронавірусом. Тільки за останню добу в регіоні виявлено п’ять інфікованих.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Евакуація людей з Уханя: відповіді на найпоширеніші запитання

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Влада провінції Сичуань на південному заході Китаю виявила випадок повторного зараження новим коронавірусом у людини, яка нещодавно виписався з лікарні.Про це повідомила в п’ятницю газета The Beijing News та Yicai, пише УНН За даними видання, інфікований вже знаходиться в одній з лікарень в місті Ченду. Як уточнив представник місцевого комітету з питань гігієни та охорони здоров’я, цей пацієнт проходив діагностику і лікування ще за попереднім, п’ятим загальнонаціональним стандартом.“Ще не з’ясовано, чи заразилися члени його сім’ї. Ми повідомимо про це відразу ж після того, як будуть отримані результати аналізу”, — розповів він.У середу влада оголосила про вступ в силу нового загальнонаціонального, шостого за рахунком з січня поточного року, стандарту діагностики та лікування нового коронавірусу, затвердженого Державним комітетом з питань гігієни та охорони здоров’я КНР.Згідно з новими правилами, всі регіони країни, включаючи центральну провінцію Хубей, де спостерігається найбільш потужний спалах пневмонії, в процесі постановки діагнозу зобов’язані враховувати результати аналізу нуклеїнової кислоти в крові людини або секвенування (отримання генної інформації). Крім того, при лікуванні хворих з важкою формою захворювання рекомендується додатково застосовувати метод переливання плазми крові пацієнтів, що одужали, раніше інфікованих коронавірусом нового типу.За даними офіційної статистики, в Сичуань виписалися з лікарні вже 222 чоловік, троє померли, всього було зареєстровано 525 випадків зараження коронавірусом. Тільки за останню добу в регіоні виявлено п’ять інфікованих.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію