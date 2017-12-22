Як гурт «Антитіла» зачаровував лучан концертом. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку 21 лютого відбувся концерт українського рок-гурту "Антитіла".Гурт на чолі з, його солістом, виступав на сцені Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка.До слова, Луцьк став першим містом у рамках сольного туру «Hello 2020»."Так склалось, що останніх шість років драма – це є наш спільний стан у цій країні. Ми його проходимо... Часом успішно, часом не дуже, часом вчимося об'єднувати, часом навпаки. Шукаємо в чому ми різні. Різне одним словом було за ці роки і ще багато чого станеться. Кожен хоче добробуту собі. І колись мені прийшла така думка, коли я вперше піднявся літаком (це було до речі дуже давно), що зверху вся ця так звана "суєта", вона виглядає простіше. І єдина сила всесвіту, яка рухається вперед, має свій план і тримає твій напрям то – любов. Вона найсильніша і нездоланна... Любов шукає людей!, - сказав Тарас Тополя перед виконанням пісні.На концерті гурт представив публіці багато пісень, серед них були такі як: "Вставай", "ТДМЕ", "Вірила", "Все красиво", "Люди як кораблі". Остання була присвячена пам’яті Андрію Кузьменку (Кузьмі Скрябіну), який загинув у автокатастрофі. Глядачі при виконанні цієї пісні всі встали зі своїх стільців і підспівували. У залі панувала дуже чуттєва атмосфера.Серед поціновувачів творчості гурту "Антитіла" були, як чоловіки, так і жінки різного віку. Також у залі було чимало дітей, які танцювали перед сценою. Прихильники дарували квіти, цукерки та робили селфі з музикантом.На завершення концерту соліст групи щиро подякував глядачам, спонсорам та організаторам за чудовий концерт. Гурт «на біс» виконав пісню "Вірила".