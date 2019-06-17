Волинянин — найшвидший бігун в Україні
Сьогодні, 21:14
Вчора, 20 лютого, у Сумах стартував чемпіонат із легкої атлетики у приміщенні. Команда Волині вже має перші здобутки.
Інформує відділ питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації.
Спринтер Ерік Костриця став найшвидшим в Україні. У перший же день змагань бігун завершив дистанцію 60 м із результатом 6.68 с. Вітаємо спортсмена та тренерів Вегнера Олега та Вегнер Олену із високим результатом.
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Інформує відділ питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації.
Спринтер Ерік Костриця став найшвидшим в Україні. У перший же день змагань бігун завершив дистанцію 60 м із результатом 6.68 с. Вітаємо спортсмена та тренерів Вегнера Олега та Вегнер Олену із високим результатом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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