Волинянин — найшвидший бігун в Україні









Спринтер Ерік Костриця став найшвидшим в Україні. У перший же день змагань бігун завершив дистанцію 60 м із результатом 6.68 с. Вітаємо спортсмена та тренерів Вегнера Олега та Вегнер Олену із високим результатом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 20 лютого, у Сумах стартував чемпіонат із легкої атлетики у приміщенні. Команда Волині вже має перші здобутки. Інформує відділ питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації.Спринтерстав найшвидшим в Україні. У перший же день змагань бігун завершив дистанцію 60 м із результатом 6.68 с. Вітаємо спортсмена та тренерів Вегнера Олега та Вегнер Олену із високим результатом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію