Волиняни повинні повернути державні виплати, які отримують незаконно





Основними завданнями здійснення верифікації є перевірка вірогідність інформації, поданої реципієнтами під час призначення, нарахування та здійснення державних виплат, що впливає на визначення права на отримання та розмір державних виплат, -



Перелік державних виплат, що підлягають верифікації: пенсії, допомоги, пільги, субсидії, соціальні стипендії, інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування. Крім того, ретроспективна верифікація передбачає верифікацію інформації про реципієнтів, яким уже завершено державні виплати, за період, що не перевищує трьох років до дня завершення таких виплат. Тобто перевіряти можуть законність навіть тих виплат, видача одержувачу яких завершилася. Інформація для верифікації щодо відповідних фізичних осіб буде надходити від банків, прикордонників, органів реєстрації цивільного стану тощо.



Міністерством фінансів України була надіслана інформація для здійснення перевірки одержувачів субсидій та державних виплат щодо наявних у власності громадян транспортних засобів, що підлягали державній реєстрації і з дати випуску яких минуло менше п’яти років; оплати будь-яких послуг на суму понад 50 тис. грн.; купівлі або набуття права власності в будь-який законний спосіб земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу (механізму). За результатами проведеної верифікації управлінням виявлено невідповідностей у 23 випадках на загальну суму 187,5 тис. грн. Надміру виплачені

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 21 грудня 2019 року набрав чинності Закон України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат».Основними завданнями здійснення верифікації є перевірка вірогідність інформації, поданої реципієнтами під час призначення, нарахування та здійснення державних виплат, що впливає на визначення права на отримання та розмір державних виплат, - пишуть на сайті Ковельської міської ради.Перелік державних виплат, що підлягають верифікації: пенсії, допомоги, пільги, субсидії, соціальні стипендії, інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування. Крім того, ретроспективна верифікація передбачає верифікацію інформації про реципієнтів, яким уже завершено державні виплати, за період, що не перевищує трьох років до дня завершення таких виплат. Тобто перевіряти можуть законність навіть тих виплат, видача одержувачу яких завершилася. Інформація для верифікації щодо відповідних фізичних осіб буде надходити від банків, прикордонників, органів реєстрації цивільного стану тощо.Міністерством фінансів України була надіслана інформація для здійснення перевірки одержувачів субсидій та державних виплат щодо наявних у власності громадян транспортних засобів, що підлягали державній реєстрації і з дати випуску яких минуло менше п’яти років; оплати будь-яких послуг на суму понад 50 тис. грн.; купівлі або набуття права власності в будь-який законний спосіб земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу (механізму). За результатами проведеної верифікації управлінням виявлено невідповідностей у 23 випадках на загальну суму 187,5 тис. грн. Надміру виплачені

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