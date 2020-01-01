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Камінь-Каширська райрада розподілила майже 5 мільйонів бюджету

Камінь-Каширська райрада розподілила майже 5 мільйонів бюджету
На черговій сесії районної ради підсумували виконання районного бюджету за 2019 рік, а також внесли зміни до головного фінансового документа.

Депутати розподілили 4 млн 822,9 тис. грн вільних залишків, – пише Район.Камінь-Каширський

З-поміж усього, на співфінансування будівництва загальноосвітньої школи села Стобихівка спрямовано 400 тис. грн, на заробітну плату обслуговуючому персоналу шкіл – 620,1 тис. грн, на будівництво їдальні школи села Хотешів – 300 тис. грн, на придбання медичного обладнання для ЦРЛ – 1 млн 200 тис. грн, на реалізацію заходів, передбачених програмою утримання та ремонту автомобільних доріг – 150 тис. грн.

Окрім того, залишок коштів по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився станом на 1 січня 2020 року, в сумі 126 тис. 327,37 грн спрямують обласному бюджету на будівництво школи в Стобихівці.

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Теги: камінь-каширськ, бюджет
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