Як у Любомлі навчали захисту від газової атаки у 1930 році. РЕТРОФОТО





Фото датоване 1930-им роком.



"Площа Ринок. Південна сторона, кінотеатр «Радіо» (зараз на цьому місці ресторан «Буг»)", – повідомляє директор Любомльського краєзнавчого музею Юрій Фінковський на сторінці у фейсбуці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі опублікували майже столітню світлину, на якій — навчання жителів Любомля на випадок газової атаки.Фото датоване 1930-им роком. Пише Кордон."Площа Ринок. Південна сторона, кінотеатр «Радіо» (зараз на цьому місці ресторан «Буг»)", – повідомляє директор Любомльського краєзнавчого музеюна сторінці у фейсбуці.

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