Як у Любомлі навчали захисту від газової атаки у 1930 році. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 03:07
У мережі опублікували майже столітню світлину, на якій — навчання жителів Любомля на випадок газової атаки.
Фото датоване 1930-им роком. Пише Кордон.
"Площа Ринок. Південна сторона, кінотеатр «Радіо» (зараз на цьому місці ресторан «Буг»)", – повідомляє директор Любомльського краєзнавчого музею Юрій Фінковський на сторінці у фейсбуці.
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Фото датоване 1930-им роком. Пише Кордон.
"Площа Ринок. Південна сторона, кінотеатр «Радіо» (зараз на цьому місці ресторан «Буг»)", – повідомляє директор Любомльського краєзнавчого музею Юрій Фінковський на сторінці у фейсбуці.
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