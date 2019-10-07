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Як у Любомлі навчали захисту від газової атаки у 1930 році. РЕТРОФОТО

Як у Любомлі навчали захисту від газової атаки у 1930 році. РЕТРОФОТО
У мережі опублікували майже столітню світлину, на якій — навчання жителів Любомля на випадок газової атаки.

Фото датоване 1930-им роком. Пише Кордон.

"Площа Ринок. Південна сторона, кінотеатр «Радіо» (зараз на цьому місці ресторан «Буг»)", – повідомляє директор Любомльського краєзнавчого музею Юрій Фінковський на сторінці у фейсбуці.

Як у Любомлі навчали захисту від газової атаки у 1930 році. РЕТРОФОТО

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Теги: ретрофото, любомль, навчання
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