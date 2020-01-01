Вчені розповіли, як споживання яєць впливає на рівень холестерину





Нові поради американських експертів не відповідають старим принципам харчування, проте збігаються з більш новими науковими теоріями, -



Вважалося, що яйця служать джерелом холестерину і насичених жирів, завдяки цьому їх часте вживання викликає занепокоєння щодо ризику серцево-судинних захворювань. Експерти Американської кардіологічної асоціації досліджували 177 000 чоловік з 50 країн і прийшли до висновку, що яйце в день жодним чином не сприяє збільшенню ризику серцево-судинних захворювань, навіть якщо вони вже знаходяться в анамнезі пацієнта. До того ж вчені не виявили зв’язок між вживанням яєць і рівнем холестерину в крові.



Автор наукової роботи повідомляє, що нові результати не узгоджуються з підсумками більш ранніх досліджень, до того ж велика частина цих експериментів була незначного обсягу і не охоплювала велику кількість людей з багатьох країн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Серйозна дослідницька робота, яка проводилася фахівцями з Університету МакМастера, підтверджує, що одне яйце в день не збільшує ризик серцево-судинних захворювань.Нові поради американських експертів не відповідають старим принципам харчування, проте збігаються з більш новими науковими теоріями, - пише ukrhealth.Вважалося, що яйця служать джерелом холестерину і насичених жирів, завдяки цьому їх часте вживання викликає занепокоєння щодо ризику серцево-судинних захворювань. Експерти Американської кардіологічної асоціації досліджували 177 000 чоловік з 50 країн і прийшли до висновку, що яйце в день жодним чином не сприяє збільшенню ризику серцево-судинних захворювань, навіть якщо вони вже знаходяться в анамнезі пацієнта. До того ж вчені не виявили зв’язок між вживанням яєць і рівнем холестерину в крові.Автор наукової роботи повідомляє, що нові результати не узгоджуються з підсумками більш ранніх досліджень, до того ж велика частина цих експериментів була незначного обсягу і не охоплювала велику кількість людей з багатьох країн.

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