На Волині оголосили конкурс на посаду начальника управління екології та природних ресурсів





Про це йдеться у розпорядженні голови ОДА Юрія Погуляйка від 20 лютого, -



Нагадаємо, Дмитро Новохатських звільнився з посади очільника управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації, яку очолював з 2016 року.



Інформують про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» – начальника управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації.



З метою визначення переможця конкурсу утворена конкурсна комісія на чолі з заступником голови обласної державної адміністрації Світланою Мишковець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській ОДА оголосили конкурс на посаду начальника управління екології та природних ресурсів.Про це йдеться у розпорядженні голови ОДАвід 20 лютого, - пише Волинь24.Нагадаємо,звільнився з посади очільника управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації, яку очолював з 2016 року.Інформують про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» – начальника управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації.З метою визначення переможця конкурсу утворена конкурсна комісія на чолі з заступником голови обласної державної адміністрації

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію