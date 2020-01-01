На Волині оголосили конкурс на посаду начальника управління екології та природних ресурсів
Сьогодні, 16:01
У Волинській ОДА оголосили конкурс на посаду начальника управління екології та природних ресурсів.
Про це йдеться у розпорядженні голови ОДА Юрія Погуляйка від 20 лютого, - пише Волинь24.
Нагадаємо, Дмитро Новохатських звільнився з посади очільника управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації, яку очолював з 2016 року.
Інформують про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» – начальника управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації.
З метою визначення переможця конкурсу утворена конкурсна комісія на чолі з заступником голови обласної державної адміністрації Світланою Мишковець.
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Про це йдеться у розпорядженні голови ОДА Юрія Погуляйка від 20 лютого, - пише Волинь24.
Нагадаємо, Дмитро Новохатських звільнився з посади очільника управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації, яку очолював з 2016 року.
Інформують про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» – начальника управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації.
З метою визначення переможця конкурсу утворена конкурсна комісія на чолі з заступником голови обласної державної адміністрації Світланою Мишковець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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