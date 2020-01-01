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На Волині оголосили конкурс на посаду начальника управління екології та природних ресурсів

На Волині оголосили конкурс на посаду начальника управління екології та природних ресурсів
У Волинській ОДА оголосили конкурс на посаду начальника управління екології та природних ресурсів.

Про це йдеться у розпорядженні голови ОДА Юрія Погуляйка від 20 лютого, - пише Волинь24.

Нагадаємо, Дмитро Новохатських звільнився з посади очільника управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації, яку очолював з 2016 року.

Інформують про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» – начальника управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації.

З метою визначення переможця конкурсу утворена конкурсна комісія на чолі з заступником голови обласної державної адміністрації Світланою Мишковець.

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Теги: начальник, конкурс, екологія, ода
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