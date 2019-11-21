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Волинянин зайняв перше місце на чемпіонаті з боротьби у Києві

Волинянин зайняв перше місце на чемпіонаті з боротьби у Києві
Юний спортсмен із селища Ратне Максим Бойко виборов перше місце на Відкритому чемпіонаті міста Києва з комбат дзю-дзюцу.

Про це пишуть на сторінці Ратнівської райдерж адміністрації.

"Змагання, організаторами яких став відокремлений підрозділ ВГО «Федерація комбат дзю-дзюцу України» у місті Києві, відбулися у неділю, 16 лютого.

Поборотися за звання найкращого вирішили 270 учасників із 34 спортивних клубів.
Подальших перемог юному спортсмену", - йдеться у дописі.

Волинянин зайняв перше місце на чемпіонаті з боротьби у Києві
Волинянин зайняв перше місце на чемпіонаті з боротьби у Києві
Волинянин зайняв перше місце на чемпіонаті з боротьби у Києві

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Теги: спорт, боротьба, перемога
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