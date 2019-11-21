Волинянин зайняв перше місце на чемпіонаті з боротьби у Києві
Сьогодні, 19:11
Юний спортсмен із селища Ратне Максим Бойко виборов перше місце на Відкритому чемпіонаті міста Києва з комбат дзю-дзюцу.
Про це пишуть на сторінці Ратнівської райдерж адміністрації.
"Змагання, організаторами яких став відокремлений підрозділ ВГО «Федерація комбат дзю-дзюцу України» у місті Києві, відбулися у неділю, 16 лютого.
Поборотися за звання найкращого вирішили 270 учасників із 34 спортивних клубів.
Подальших перемог юному спортсмену", - йдеться у дописі.
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Про це пишуть на сторінці Ратнівської райдерж адміністрації.
"Змагання, організаторами яких став відокремлений підрозділ ВГО «Федерація комбат дзю-дзюцу України» у місті Києві, відбулися у неділю, 16 лютого.
Поборотися за звання найкращого вирішили 270 учасників із 34 спортивних клубів.
Подальших перемог юному спортсмену", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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