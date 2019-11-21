Волинянин зайняв перше місце на чемпіонаті з боротьби у Києві

Максим Бойко виборов перше місце на Відкритому чемпіонаті міста Києва з комбат дзю-дзюцу.



Про це



"Змагання, організаторами яких став відокремлений підрозділ ВГО «Федерація комбат дзю-дзюцу України» у місті Києві, відбулися у неділю, 16 лютого.



Поборотися за звання найкращого вирішили 270 учасників із 34 спортивних клубів.

Подальших перемог юному спортсмену", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Юний спортсмен із селища Ратневиборов перше місце на Відкритому чемпіонаті міста Києва з комбат дзю-дзюцу.Про це пишуть на сторінці Ратнівської райдерж адміністрації."Змагання, організаторами яких став відокремлений підрозділ ВГО «Федерація комбат дзю-дзюцу України» у місті Києві, відбулися у неділю, 16 лютого.Поборотися за звання найкращого вирішили 270 учасників із 34 спортивних клубів.Подальших перемог юному спортсмену", - йдеться у дописі.

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