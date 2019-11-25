За події у Нових Санжарах арештують щонайменше сім людей





Про це стало відомо зі слів міністра внутрішніх справ Арсена Авакова в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна", -



"24 людини відразу затримали. Потім відпустили, тому що достатні підстави з'являться трохи пізніше, коли буде документальне підтвердження.



Крім одного - того, хто розігнав "Ниву", будучи п'яним в драбадан, і направив цю "Ниву" на нацгвардійців".



Міністр розповів, що інші шестеро громадян протягом найближчої доби отримають від поліції "підозри з пропозицією до суду про прямий арешт": "Це ті, хто кинув тротуарну плитку в голову поліцейському, і він у важкому стані зараз у лікарні з перебитим обличчям і зламаними кістками; ті, хто кидав каміння в автобус; ті, хто кричав "ми вас усіх спалимо".



Аваков також зазначив, що у Нацгвардії не було засобів нападу



"Вони всі були без гумових палиць, із голими руками та щитами, щоб не виникло потім відчуттів, як деякі казали, що" нас тут побили по-звірячому".



Водночас, за його словами, серед протестувальників не виявилося жодного постраждалого.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Внаслідок зіткнень із поліцією у Нових Санжарах на Полтавщині були затримані і відпущені 24 людини, сім протестувальників отримають підозри з клопотанням до суду про "прямий арешт".Про це стало відомо зі слів міністра внутрішніх справв ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна", - пише Українська правда."24 людини відразу затримали. Потім відпустили, тому що достатні підстави з'являться трохи пізніше, коли буде документальне підтвердження.Крім одного - того, хто розігнав "Ниву", будучи п'яним в драбадан, і направив цю "Ниву" на нацгвардійців".Міністр розповів, що інші шестеро громадян протягом найближчої доби отримають від поліції "підозри з пропозицією до суду про прямий арешт": "Це ті, хто кинув тротуарну плитку в голову поліцейському, і він у важкому стані зараз у лікарні з перебитим обличчям і зламаними кістками; ті, хто кидав каміння в автобус; ті, хто кричав "ми вас усіх спалимо".Аваков також зазначив, що у Нацгвардії не було засобів нападу"Вони всі були без гумових палиць, із голими руками та щитами, щоб не виникло потім відчуттів, як деякі казали, що" нас тут побили по-звірячому".Водночас, за його словами, серед протестувальників не виявилося жодного постраждалого.

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