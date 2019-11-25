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За події у Нових Санжарах арештують щонайменше сім людей

За події у Нових Санжарах арештують щонайменше сім людей
Внаслідок зіткнень із поліцією у Нових Санжарах на Полтавщині були затримані і відпущені 24 людини, сім протестувальників отримають підозри з клопотанням до суду про "прямий арешт".

Про це стало відомо зі слів міністра внутрішніх справ Арсена Авакова в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна", - пише Українська правда.

"24 людини відразу затримали. Потім відпустили, тому що достатні підстави з'являться трохи пізніше, коли буде документальне підтвердження.

Крім одного - того, хто розігнав "Ниву", будучи п'яним в драбадан, і направив цю "Ниву" на нацгвардійців".

Міністр розповів, що інші шестеро громадян протягом найближчої доби отримають від поліції "підозри з пропозицією до суду про прямий арешт": "Це ті, хто кинув тротуарну плитку в голову поліцейському, і він у важкому стані зараз у лікарні з перебитим обличчям і зламаними кістками; ті, хто кидав каміння в автобус; ті, хто кричав "ми вас усіх спалимо".

Аваков також зазначив, що у Нацгвардії не було засобів нападу

"Вони всі були без гумових палиць, із голими руками та щитами, щоб не виникло потім відчуттів, як деякі казали, що" нас тут побили по-звірячому".

Водночас, за його словами, серед протестувальників не виявилося жодного постраждалого.

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Теги: нові санжари, арешт
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