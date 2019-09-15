На Волині ловили паліїв сухої рослинності





Про це повідомляють на сайті У ДСНС України у Волинській області, -



На території села Цегів у Мар’янівській ОТГ знайшли громадян, які випалювали рослинність та сміття на присадибних ділянках. Людей змусили загасити вогонь і роз’яснили, що продукти горіння сухої рослинності створюють загрозу для здоров’я та загрозу для пожежної безпеки екосистем.



Рятувальники також виступили перед педагогами школи села Галичани. Вони акцентували увагу на необхідності суворого дотримання вимог пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності, закликали застерегти дітей від пустощів з сірниками та виходу на лід у випадку пониження температури повітря.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Горохівські рятувальники провели рейди, щоб виявити порушників правил пожежної та екологічної безпеки на території району.Про це повідомляють на сайті У ДСНС України у Волинській області, - пише Район. ГорохівНа території села Цегів у Мар’янівській ОТГ знайшли громадян, які випалювали рослинність та сміття на присадибних ділянках. Людей змусили загасити вогонь і роз’яснили, що продукти горіння сухої рослинності створюють загрозу для здоров’я та загрозу для пожежної безпеки екосистем.Рятувальники також виступили перед педагогами школи села Галичани. Вони акцентували увагу на необхідності суворого дотримання вимог пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності, закликали застерегти дітей від пустощів з сірниками та виходу на лід у випадку пониження температури повітря.

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