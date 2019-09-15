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На Волині ловили паліїв сухої рослинності

На Волині ловили паліїв сухої рослинності
Горохівські рятувальники провели рейди, щоб виявити порушників правил пожежної та екологічної безпеки на території району.

Про це повідомляють на сайті У ДСНС України у Волинській області, - пише Район. Горохів

На території села Цегів у Мар’янівській ОТГ знайшли громадян, які випалювали рослинність та сміття на присадибних ділянках. Людей змусили загасити вогонь і роз’яснили, що продукти горіння сухої рослинності створюють загрозу для здоров’я та загрозу для пожежної безпеки екосистем.

Рятувальники також виступили перед педагогами школи села Галичани. Вони акцентували увагу на необхідності суворого дотримання вимог пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності, закликали застерегти дітей від пустощів з сірниками та виходу на лід у випадку пониження температури повітря.

На Волині ловили паліїв сухої рослинності

На Волині ловили паліїв сухої рослинності

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Теги: палії, суха трава, дснс
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