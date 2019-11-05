У Луцьку чоловік порізав відвідувача бару. ФОТО





Про це



Особу, причетну до нанесення поранення, переслідували патрульні. Спочатку йому вдалося втекти від правоохоронців, однак чоловіка затримали на вулиці Вороніхіна.



Потерпілому медики надали допомогу.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У барі «Мелодія», що на вулиці Електроапаратній у Луцьку, цієї ночі трапився інцидент – чоловік завдав ножового поранення відвідувачу. На місце терміново прибули екіпаж поліції та швидка допомога.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Особу, причетну до нанесення поранення, переслідували патрульні. Спочатку йому вдалося втекти від правоохоронців, однак чоловіка затримали на вулиці Вороніхіна.Потерпілому медики надали допомогу.

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