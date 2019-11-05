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У Луцьку чоловік порізав відвідувача бару. ФОТО

У Луцьку чоловік порізав відвідувача бару. ФОТО
У барі «Мелодія», що на вулиці Електроапаратній у Луцьку, цієї ночі трапився інцидент – чоловік завдав ножового поранення відвідувачу. На місце терміново прибули екіпаж поліції та швидка допомога.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Особу, причетну до нанесення поранення, переслідували патрульні. Спочатку йому вдалося втекти від правоохоронців, однак чоловіка затримали на вулиці Вороніхіна.

Потерпілому медики надали допомогу.

У Луцьку чоловік порізав відвідувача бару. ФОТО

У Луцьку чоловік порізав відвідувача бару. ФОТО

У Луцьку чоловік порізав відвідувача бару. ФОТО

У Луцьку чоловік порізав відвідувача бару. ФОТО

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Теги: бар, напад, луцьк
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