У Луцьку на переході легковик збив 20-річну дівчину





Поліція з’ясовує обставини ДТП, - повідомляє пресслужба правоохоронців.



За кермом транспортного засобу перебував 65-річний лучанин. Водій допустив наїзд на пішохода, 20-річну жительку обласного центру, котра переходила проїжджу по нерегульованому пішохідному переходу.



Внаслідок автопригоди дівчина отримала тілесні ушкодження. Постраждала не госпіталізовувалась.



За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 21 лютого, по вулиці Ветеранів у Луцьку автомобіль «ЗАЗ Daewoo» збив місцеву жительку.Поліція з’ясовує обставини ДТП, - повідомляє пресслужба правоохоронців.За кермом транспортного засобу перебував 65-річний лучанин. Водій допустив наїзд на пішохода, 20-річну жительку обласного центру, котра переходила проїжджу по нерегульованому пішохідному переходу.Внаслідок автопригоди дівчина отримала тілесні ушкодження. Постраждала не госпіталізовувалась.За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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