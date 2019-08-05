Тату «Там, де ми є» – на грудях, а «Антитіла» – у серці: музиканти запросили на концерт у Луцьку палку шанувальницю. ФОТОРЕПОРТАЖ

Киянкафанатіє від гурту «Антитіла» ще з 12 років. Зараз дівчині – 21, вона мешкає в Харкові, але буває чи не на кожному виступі улюбленого гурту. Коли є можливість, катається слідом за виконавцями в різні куточки України і не тільки. Наразі на її рахунку вже 14 відвіданих концертів, каже, що їздитиме з туром «HELLO 2020» у кожне місто. «Звісно власним ходом», – сміючись, уточнює дівчина.Другою локацією у двотижневому турі став обласний центр Волині – Луцьк. Музиканти з «Антитіл» помітили палку шанувальницю вже давно, тож вона не здивувалася, коли вони запропонували їй цікаву можливість поволонтерити за квитки на їхні виступи.Увагу журналісткипривернуло тату на грудях у Анастасії: «Там, де ми є» з червоним сердечком та чорними гілочками. Не кожен наважиться на таке, але дівчина переконує, що це стало частиною її самої і на всі «Ти скоро це зведеш» від друзів відповідає лише одне – «Ніколи!».«Тихо, тихо, стоп марафон,Ти прокидаєшся, це був лиш сон…», – сидячи за стійкою із фанськими сувенірами голосно наспівувала дівчина. До концерту у Луцьку лишається ще трохи більше години, їй довірили спостерігати за футболками, плакатами, дисками та іншою атрибутикою, доки гурту немає на місці.«Бери своє» – перша пісня у виконанні рок-гурту «Антитіла», яку почула Анастасія, з того часу вона закохалася у треки музикантів та зараз просто не може обрати улюблений. Каже, що знає усі мелодії та слова пісень на пам’ять і з легкістю проспіває усі від початку і до кінця. Хизується своєю феноменальною пам’яттю, коли починає перелічувати концерти на яких була, разом із датами та містами.«Перший мій концерт відбувся у 2017 році в Харкові, це було 16 березня, потім на вертолітному майданчику, 25 травня, у Києві, а згодом весь тур «HELLO» 2019 року: Львів, Київ, Харків, Полтава, Одеса, два концерти у Палаці спорту, День міста Нікополь та на фестивалі «Вітер надії» у Львові, 21 квітня полечу до Варшави», – розповідає шанувальниця.– Так, вони посміхалися, махали зі сцени. На одній фан-зустрічі у Харковіі взагалі сказав: «Ооо, ми тебе пам’ятаємо», – а мені так приємно стало, коли вони дарують свої посмішки і такі відкриті до людей.– Історії, як такої, немає. Я зробила його минулого року і тепер це стало частинкою мене. Друзі часто кажуть, що я божевільна, навіщо мені їздити в кожне місто, вони ж співають одне й те ж саме. Так, тексти пісень – ті ж самі, але виконання щоразу – особливе. Ні з чим не порівняти це відчуття, ті емоції, атмосферу. Щоразу на концертах переживаю їх ніби вперше і щоразу по-новому закохуюся в «Антитіла». Музика об’єднує тисячі людей і усі вони знають, з якою етою сюди прийшли – послухати якісну українську музику.– Я меломан. Моя мама працює на радіо, тож з дитинства я звикла слухати різну музику, звісно більше всього подобається якісний український контент.– Так, часом листуємося у соцмережах, тож рано чи пізно вони знатимуть, що я знову приїду до них на концерт. То вони, як бачать мене вже на зустрічах після виступів, то вже кажуть: «Ну давай фото, як завжди».На годиннику вже сімнадцята година. У залі драмтеатру люди чекають на вихід своїх кумирів. Як тільки гасне світло, зал вибухає шквалом оплесків. На екранах позаду сцени показують кумедні відео з героями «Антитіл» і виходять вони…Впродовж всього концерту Анастасія Мироненко сиділа під сценою разом із журналістами-фотографами, знімала виступи на телефон і підспівувала кожній пісні.«Ось воно щастя і ті самі емоції заради яких я і катаюся за ними по усіх концертах», – пошепки сказала мені Анастасія, коли музиканти виконували трек «Там, де ми є».Текст і фото