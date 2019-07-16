У Володимирі-Волинському тимчасово відключили водопостачання
Сьогодні, 12:55
Управління водоканалу попереджає мешканців вулиць Северина Наливайка, М. Проскури, Володимира Великого та прилеглих територій у Володимирі-Волинському про тимчасове припинення водопостачання 22-го лютого, яке обіцяють поновити до 17:00.
Про це повідомляє БУГ
"До уваги мешканців, які проживають у районі "Скотофуражного ринку", а саме вулиць Северина Наливайка, М.Проскури, Володимира Великого та прилеглих територій!
Управління водоканалу повідомляє, що після проведених аварійних робіт та після подачі води, одна із засувок вийшла з ладу. Працівники водоканалу працюють над усуненням аварійної ситуації.
Аварійні роботи будуть тривати до 17:00", – йдеться у повідомленні.
Також водоканал зазначає, що буде припинено водопостачання мешканцям тих вулиць, яким воно було відновлено 21-го лютого ввечері після ліквідації аварійної ситуації.
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Про це повідомляє БУГ
"До уваги мешканців, які проживають у районі "Скотофуражного ринку", а саме вулиць Северина Наливайка, М.Проскури, Володимира Великого та прилеглих територій!
Управління водоканалу повідомляє, що після проведених аварійних робіт та після подачі води, одна із засувок вийшла з ладу. Працівники водоканалу працюють над усуненням аварійної ситуації.
Аварійні роботи будуть тривати до 17:00", – йдеться у повідомленні.
Також водоканал зазначає, що буде припинено водопостачання мешканцям тих вулиць, яким воно було відновлено 21-го лютого ввечері після ліквідації аварійної ситуації.
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