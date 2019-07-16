У Володимирі-Волинському тимчасово відключили водопостачання





Про це



"До уваги мешканців, які проживають у районі "Скотофуражного ринку", а саме вулиць Северина Наливайка, М.Проскури, Володимира Великого та прилеглих територій!



Управління водоканалу повідомляє, що після проведених аварійних робіт та після подачі води, одна із засувок вийшла з ладу. Працівники водоканалу працюють над усуненням аварійної ситуації.

Аварійні роботи будуть тривати до 17:00", – йдеться у повідомленні.



Також водоканал зазначає, що буде припинено водопостачання мешканцям тих вулиць, яким воно було відновлено 21-го лютого ввечері після ліквідації аварійної ситуації.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Управління водоканалу попереджає мешканців вулиць Северина Наливайка, М. Проскури, Володимира Великого та прилеглих територій у Володимирі-Волинському про тимчасове припинення водопостачання 22-го лютого, яке обіцяють поновити до 17:00.Про це повідомляє БУГ"До уваги мешканців, які проживають у районі "Скотофуражного ринку", а саме вулиць Северина Наливайка, М.Проскури, Володимира Великого та прилеглих територій!Управління водоканалу повідомляє, що після проведених аварійних робіт та після подачі води, одна із засувок вийшла з ладу. Працівники водоканалу працюють над усуненням аварійної ситуації.Аварійні роботи будуть тривати до 17:00", – йдеться у повідомленні.Також водоканал зазначає, що буде припинено водопостачання мешканцям тих вулиць, яким воно було відновлено 21-го лютого ввечері після ліквідації аварійної ситуації.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію