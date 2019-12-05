У луцьких школах встановлять питні фонтанчики
Сьогодні, 13:21
У місті Луцьку планують запустити проєкт, завдяки якому діти міста у закладах освіти питимуть чисту воду.
Про це 20 лютого розповів директор КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк під час круглого столу «Нові договори та платіжки за воду. Покращення чи ускладнення?». Захід організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, - пише ІА Конкурент.
Так, зі слів диктора КП, нині планують запустити пілотний проєкт «Kids water».
«Це буде цікавий проєкт, який дійсно зможе вирішити проблему по школах, дитячих садочках. Зараз ми маємо мецената, долучиться і «Луцькводоканал», щоб профінансувати цей проєкт і зробити на базі однієї школи. Залишилося переговорити із директором, бо вже всі процеси врегулювали. Це питні фонтанчики, такі, як були раніше, бо діти мають багато пити», – анонсував Віктор Гуменюк.
Також додав, що цей проєкт сподобається і батькам, адже тоді вони будуть впевнені, що їх діти питимуть якісну і чисту воду.
Зауважимо, в обговоренні взяли участь співзасновники «СВІДОМИХ» Тарас Шкітер та Михайло Наход, депутатка Луцькради Алла Надточій, а також голови ОСББ та активні лучани.
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Про це 20 лютого розповів директор КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк під час круглого столу «Нові договори та платіжки за воду. Покращення чи ускладнення?». Захід організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, - пише ІА Конкурент.
Так, зі слів диктора КП, нині планують запустити пілотний проєкт «Kids water».
«Це буде цікавий проєкт, який дійсно зможе вирішити проблему по школах, дитячих садочках. Зараз ми маємо мецената, долучиться і «Луцькводоканал», щоб профінансувати цей проєкт і зробити на базі однієї школи. Залишилося переговорити із директором, бо вже всі процеси врегулювали. Це питні фонтанчики, такі, як були раніше, бо діти мають багато пити», – анонсував Віктор Гуменюк.
Також додав, що цей проєкт сподобається і батькам, адже тоді вони будуть впевнені, що їх діти питимуть якісну і чисту воду.
Зауважимо, в обговоренні взяли участь співзасновники «СВІДОМИХ» Тарас Шкітер та Михайло Наход, депутатка Луцькради Алла Надточій, а також голови ОСББ та активні лучани.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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