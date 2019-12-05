вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У луцьких школах встановлять питні фонтанчики

У луцьких школах встановлять питні фонтанчики
У місті Луцьку планують запустити проєкт, завдяки якому діти міста у закладах освіти питимуть чисту воду.

Про це 20 лютого розповів директор КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк під час круглого столу «Нові договори та платіжки за воду. Покращення чи ускладнення?». Захід організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, - пише ІА Конкурент.

Так, зі слів диктора КП, нині планують запустити пілотний проєкт «Kids water».

«Це буде цікавий проєкт, який дійсно зможе вирішити проблему по школах, дитячих садочках. Зараз ми маємо мецената, долучиться і «Луцькводоканал», щоб профінансувати цей проєкт і зробити на базі однієї школи. Залишилося переговорити із директором, бо вже всі процеси врегулювали. Це питні фонтанчики, такі, як були раніше, бо діти мають багато пити», – анонсував Віктор Гуменюк.

Також додав, що цей проєкт сподобається і батькам, адже тоді вони будуть впевнені, що їх діти питимуть якісну і чисту воду.

Зауважимо, в обговоренні взяли участь співзасновники «СВІДОМИХ» Тарас Шкітер та Михайло Наход, депутатка Луцькради Алла Надточій, а також голови ОСББ та активні лучани.

У луцьких школах встановлять питні фонтанчики

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вода, школа, свідомі, покровський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Евакуація людей з Уханя: відповіді на найпоширеніші запитання
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У луцьких школах встановлять питні фонтанчики
Сьогодні, 13:21
У Володимирі-Волинському тимчасово відключили водопостачання
Сьогодні, 12:55
У Луцьку на переході легковик збив 20-річну дівчину
Сьогодні, 12:11
Назвали ім'я волинського поліцейського, якого затримали на хабарі у 3 тисячі доларів
Сьогодні, 11:41
Чоловік, якого порізали в «‎Мелодії» у Луцьку, — поліцейський
Сьогодні, 11:12
Схожі новини
Луцькі пенсіонери безкоштовно дивилися виставу студії-театру «ГаРмИдЕр». ФОТО Луцькі пенсіонери безкоштовно дивилися виставу студії-театру «ГаРмИдЕр». ФОТО
21 січень, 19:32
Сотні тисяч на благодійність: Покровський підтримав школи, лікарні та правоохоронців. ВІДЕО Сотні тисяч на благодійність: Покровський підтримав школи, лікарні та правоохоронців. ВІДЕО
05 грудень, 2019, 21:14
Шанс на зміни: відомі лучани підтримують Тараса Шкітера на виборах до парламенту* Шанс на зміни: відомі лучани підтримують Тараса Шкітера на виборах до парламенту*
18 липень, 2019, 08:42
Програмістами стають на практиці, а не в «універі»: лайфхаки від луцького гуру ІТ-сфери Програмістами стають на практиці, а не в «універі»: лайфхаки від луцького гуру ІТ-сфери
25 травень, 2019, 14:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У луцьких школах встановлять питні фонтанчики
Сьогодні, 13:21
 0
У Володимирі-Волинському тимчасово відключили водопостачання
Сьогодні, 12:55
 0
У Луцьку на переході легковик збив 20-річну дівчину
Сьогодні, 12:11
 0
Назвали ім'я волинського поліцейського, якого затримали на хабарі у 3 тисячі доларів
Сьогодні, 11:41
 0
Чоловік, якого порізали в «‎Мелодії» у Луцьку, — поліцейський
Сьогодні, 11:12
 0
Медіа
відео
1/8