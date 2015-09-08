Кожен п'ятий українець працює неофіційно





Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з посиланням на дані Держслужби зайнятості, -



«За даними Державної служби зайнятості, кількість працівників і роботодавців, які зацікавлені в легалізації трудових відносин, збільшується. У кінці минулого року рівень тіньової зайнятості впав до 21% – найнижча позначка за останнє десятиліття. А з початку 2020 року з майже 200 тисячами працівників були укладені трудові договори», – сказано в повідомленні.



Відзначається, що на сьогоднішній день практично кожен 5-й українець працює неофіційно. Найчастіше – у сільському господарстві, гуртовій і роздрібній торгівлі, будівництві, транспорті та кур’єрській діяльності. Згідно з повідомленням, у 2020 році в цих галузях Держслужба зайнятості має намір провести інформаційні та інспекційні кампанії.



Як повідомлялося, раніше уряд почав кампанію з виведення ринку праці з тіні. При цьому Кабінет міністрів виділив додаткові 500 млн грн у бюджеті Фонду соціального страхування на програми допомоги в працевлаштуванні в 2020 році. У грудні 2019 року Кабмін схвалив законопроєкт про працю, який покликаний зберегти і розширити соціальні права працівників, збільшити кількість легальних робочих місць, забезпечити рівні можливості для чоловіків і жінок у сфері праці, підвищити доходи працівників та гармонізувати українське законодавство з європейським.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рівень тіньової зайнятості в Україні в кінці 2019 року впав до 21%, що є найнижчим показником за останнє десятиріччя.Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з посиланням на дані Держслужби зайнятості, - пише ІА Волинські новини.«За даними Державної служби зайнятості, кількість працівників і роботодавців, які зацікавлені в легалізації трудових відносин, збільшується. У кінці минулого року рівень тіньової зайнятості впав до 21% – найнижча позначка за останнє десятиліття. А з початку 2020 року з майже 200 тисячами працівників були укладені трудові договори», – сказано в повідомленні.Відзначається, що на сьогоднішній день практично кожен 5-й українець працює неофіційно. Найчастіше – у сільському господарстві, гуртовій і роздрібній торгівлі, будівництві, транспорті та кур’єрській діяльності. Згідно з повідомленням, у 2020 році в цих галузях Держслужба зайнятості має намір провести інформаційні та інспекційні кампанії.Як повідомлялося, раніше уряд почав кампанію з виведення ринку праці з тіні. При цьому Кабінет міністрів виділив додаткові 500 млн грн у бюджеті Фонду соціального страхування на програми допомоги в працевлаштуванні в 2020 році. У грудні 2019 року Кабмін схвалив законопроєкт про працю, який покликаний зберегти і розширити соціальні права працівників, збільшити кількість легальних робочих місць, забезпечити рівні можливості для чоловіків і жінок у сфері праці, підвищити доходи працівників та гармонізувати українське законодавство з європейським.

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