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У Шацьку заборонили резервувати місця на кладовищі

У Шацьку заборонили резервувати місця на кладовищі
Питання щодо утримання, функціонування та дотримання порядку на кладовищах Шацька розглядалось на робочій зустрічі секретаря селищної ради Людмили Цевух з представниками духовенства селища та начальником КП «Будинкоуправління».

Про це пише сайт Шацької селищної ради.

За результатами зустрічі було прийнято рішення щодо заборони резервування місць для поховання на новому кладовищі селища. Адже існують масові випадки встановлення лавочок на вільних місцях, відведених для захоронення, хаотичного поховання без дотримання відстані між рядами та ділянками поховань в ряду.

На старому кладовищі часто виникають проблемні питання щодо захоронення на стежках як посеред кладовища, так і під огорожею, що категорично забороняється.

Селищна рада просить жителів селища з розумінням та виважено поставитись до прийнятого рішення.

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Теги: шацьк, кладовище
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