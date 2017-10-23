У Шацьку заборонили резервувати місця на кладовищі

Людмили Цевух з представниками духовенства селища та начальником КП «Будинкоуправління».



Про це



За результатами зустрічі було прийнято рішення щодо заборони резервування місць для поховання на новому кладовищі селища. Адже існують масові випадки встановлення лавочок на вільних місцях, відведених для захоронення, хаотичного поховання без дотримання відстані між рядами та ділянками поховань в ряду.



На старому кладовищі часто виникають проблемні питання щодо захоронення на стежках як посеред кладовища, так і під огорожею, що категорично забороняється.



Селищна рада просить жителів селища з розумінням та виважено поставитись до прийнятого рішення.

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