«Good bye, зима»: у Figli Migli проведуть зиму танцями та розвагами*
Сьогодні, 19:41
29 лютого у дитячому розважальному центрі Figli Migli відбудеться грандіозна вечірка «Good bye, зима!».
«Проведімо зиму гучною вечіркою! Нехай ця зима запам’ятається запальною дискотекою та веселощами у Figli Migli. Квитки вже у продажу, поспішайте їх придбати», - розповіли у дитячому розважальному центрі.
У програмі вечірки «Good bye, зима!»:
- дискотека з ді джеєм,
- веселощі з аніматорами,
-безлімітні розваги в ігровій зоні,
- море конфетті та подарунки.
Для дітей віком від 7 років.
Початок о 17:00
Ціна: 150 грн, квитки у касі Figli Migli.
ТРЦ «ПортCity», 3-ій поверх
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«Проведімо зиму гучною вечіркою! Нехай ця зима запам’ятається запальною дискотекою та веселощами у Figli Migli. Квитки вже у продажу, поспішайте їх придбати», - розповіли у дитячому розважальному центрі.
У програмі вечірки «Good bye, зима!»:
- дискотека з ді джеєм,
- веселощі з аніматорами,
-безлімітні розваги в ігровій зоні,
- море конфетті та подарунки.
Для дітей віком від 7 років.
Початок о 17:00
Ціна: 150 грн, квитки у касі Figli Migli.
ТРЦ «ПортCity», 3-ій поверх
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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