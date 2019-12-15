«Good bye, зима»: у Figli Migli проведуть зиму танцями та розвагами*





«Проведімо зиму гучною вечіркою! Нехай ця зима запам’ятається запальною дискотекою та веселощами у Figli Migli. Квитки вже у продажу, поспішайте їх придбати», - розповіли у дитячому розважальному центрі.



У програмі вечірки «Good bye, зима!»:



- дискотека з ді джеєм,

- веселощі з аніматорами,

-безлімітні розваги в ігровій зоні,

- море конфетті та подарунки.

Для дітей віком від 7 років.



Початок о 17:00

Ціна: 150 грн, квитки у касі Figli Migli.

ТРЦ «ПортCity», 3-ій поверх







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 29 лютого у дитячому розважальному центрі Figli Migli відбудеться грандіозна вечірка «Good bye, зима!».«Проведімо зиму гучною вечіркою! Нехай ця зима запам’ятається запальною дискотекою та веселощами у Figli Migli. Квитки вже у продажу, поспішайте їх придбати», - розповіли у дитячому розважальному центрі.У програмі вечірки «Good bye, зима!»:- дискотека з ді джеєм,- веселощі з аніматорами,-безлімітні розваги в ігровій зоні,- море конфетті та подарунки.Для дітей віком від 7 років.Початок о 17:00Ціна: 150 грн, квитки у касі Figli Migli.ТРЦ «ПортCity», 3-ій поверх

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