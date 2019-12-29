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Олег Самчук прооперував пацієнтку в Ковелі. ФОТО

Олег Самчук прооперував пацієнтку в Ковелі. ФОТО
Колишній очільник Ковельського МТМО Олег Самчук приїхав знову на Волинь аби провести операцію з пластики сечоводу.

Про це медик пише на сторінці у фейсбуці.

"Приїхав на вихідні до ковельських колег, аби спільно провести пластику сечоводу. Пацієнтка уже в реанімації, операція пройшла успішно", - пише Самчук

Також лікар додає, що у ковельській лікарні знову готуються до родинної трансплантації нирки.

"Тішуся, що розпочата справа не зупиняється і не має кордонів"

Читати також: Головний лікар ковельської лікарні очолив медзаклад у Львові


Олег Самчук прооперував пацієнтку в Ковелі. ФОТО

Олег Самчук прооперував пацієнтку в Ковелі. ФОТО

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Теги: самчук, ковель, операція
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