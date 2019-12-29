Олег Самчук прооперував пацієнтку в Ковелі. ФОТО

Олег Самчук приїхав знову на Волинь аби провести операцію з пластики сечоводу.



Про це медик пише на сторінці у фейсбуці.



"Приїхав на вихідні до ковельських колег, аби спільно провести пластику сечоводу. Пацієнтка уже в реанімації, операція пройшла успішно", - пише Самчук



Також лікар додає, що у ковельській лікарні знову готуються до родинної трансплантації нирки.



"Тішуся, що розпочата справа не зупиняється і не має кордонів"



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колишній очільник Ковельського МТМОприїхав знову на Волинь аби провести операцію з пластики сечоводу.Про це медик пише на сторінці у фейсбуці."Приїхав на вихідні до ковельських колег, аби спільно провести пластику сечоводу. Пацієнтка уже в реанімації, операція пройшла успішно", - пише СамчукТакож лікар додає, що у ковельській лікарні знову готуються до родинної трансплантації нирки."Тішуся, що розпочата справа не зупиняється і не має кордонів"Читати також: Головний лікар ковельської лікарні очолив медзаклад у Львові

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