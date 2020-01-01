Волиняни, які замовляли наркотики через інтернет, відбулися штрафом





Так, згідно з вироком Володимир-Волинського міського суду від 17-го лютого непрацюючий чоловік 8-го листопада 2019 року, перебуваючи за місцем свого проживання, через інтернет віднайшов оголошення з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин. Надалі, в ході електронного листування в телеграмі, він придбав амфетамін масою 10 грамів за 75 доларів США, -



12-го листопада о 16:35, знаходячись у відділенні «Нова пошта №2» у Володимирі-Волинському, отримав пакетик із вмістом порошкоподібної речовини, котра, згідно з висновком судової експертизи містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежений – амфетамін загальною масою 2,3646 грама, та надалі зберігав її при собі до виявлення працівниками поліції.



Суд встановив обвинуваченому іспитовий строк тривалістю один рік. А також стягнув з чоловіка в дохід держави 628,04 гривень витрат пов’язаних із залученням експерта.



За іншим вироком Володимир-Волинського міського суду від 17-го лютого 2019 року з’ясувалось, що 21-го листопада 2019 року, чоловік, який працював баристою в одному з кафе міста, перебуваючи за місцем свого проживання, через інтернет віднайшов оголошення невстановленої особи з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин. Надалі, цього ж дня, в ході електронного листування через телеграм, він незаконно придбав наркотичний засіб канабіс.



31-го листопада 2019 року, близько 15:30, знаходячись у відділенні «Нової Пошти №3» міста Володимир-Волинський, отримав посилку із вмістом речовини рослинного походження, яка являє собою особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс загальною масою 11,443 грама, та надалі зберігав його при собі до виявлення працівниками поліції о 15:50 30-го листопада минулого року.



Крім цього, 21-го листопада 2019 року цей же чоловік, перебуваючи за місцем свого проживання, через інтернет ще придбав смолу канабісу, яку 6-го грудня минулого року отримав в іншому відділені поштового відправника. Цього ж дня поліцейські о 17:20 вилучили наркотичний засіб.



Суд призначив обвинуваченому іспитовий строк тривалістю один рік і шість місяців, а також стягнув з нього 1884,12 гривні.



Також Володимир-Волинський міський суд покарав ще одного не працюючого чоловіка, який вчинив схожий злочин.



Так, 25-го листопада минулого року обвинувачений, перебуваючи за місцем свого проживання, через інтернет придбав для власного вживання, без мети збуту, особливо небезпечну психотропну речовину – амфетамін масою 5 г. За психотропну речовину чоловік заплатив 55 доларів США.



28-го листопада 2019 року, близько 18 години, у відділенні «Нової Пошти №2» міста Володимира-Волинського отримав від невстановленої особи поштове відправлення із придбаною психотропною речовиною, після чого був відразу затриманий поліцейськими Володимира-Волинського.



Молодику призначили покарання у виді штрафу 850 гривень штрафу. Мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A10», за допомогою якого здійснювалась покупка психотропного засобу – конфіскували. Крім того, з обвинуваченого стягнули в дохід держави 785,05 гривень витрат, пов’язаних із залученням експерта.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двом чоловікам, які у листопаді 2019 року купили в інтернеті наркотики та отримали їх у різних відділеннях «Нової пошти» Володимира-Волинського, призначили умовне покарання. Ще один – заплатить 850 гривень штрафу.Так, згідно з вироком Володимир-Волинського міського суду від 17-го лютого непрацюючий чоловік 8-го листопада 2019 року, перебуваючи за місцем свого проживання, через інтернет віднайшов оголошення з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин. Надалі, в ході електронного листування в телеграмі, він придбав амфетамін масою 10 грамів за 75 доларів США, - пише БУГ.12-го листопада о 16:35, знаходячись у відділенні «Нова пошта №2» у Володимирі-Волинському, отримав пакетик із вмістом порошкоподібної речовини, котра, згідно з висновком судової експертизи містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежений – амфетамін загальною масою 2,3646 грама, та надалі зберігав її при собі до виявлення працівниками поліції.Суд встановив обвинуваченому іспитовий строк тривалістю один рік. А також стягнув з чоловіка в дохід держави 628,04 гривень витрат пов’язаних із залученням експерта.За іншим вироком Володимир-Волинського міського суду від 17-го лютого 2019 року з’ясувалось, що 21-го листопада 2019 року, чоловік, який працював баристою в одному з кафе міста, перебуваючи за місцем свого проживання, через інтернет віднайшов оголошення невстановленої особи з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин. Надалі, цього ж дня, в ході електронного листування через телеграм, він незаконно придбав наркотичний засіб канабіс.31-го листопада 2019 року, близько 15:30, знаходячись у відділенні «Нової Пошти №3» міста Володимир-Волинський, отримав посилку із вмістом речовини рослинного походження, яка являє собою особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс загальною масою 11,443 грама, та надалі зберігав його при собі до виявлення працівниками поліції о 15:50 30-го листопада минулого року.Крім цього, 21-го листопада 2019 року цей же чоловік, перебуваючи за місцем свого проживання, через інтернет ще придбав смолу канабісу, яку 6-го грудня минулого року отримав в іншому відділені поштового відправника. Цього ж дня поліцейські о 17:20 вилучили наркотичний засіб.Суд призначив обвинуваченому іспитовий строк тривалістю один рік і шість місяців, а також стягнув з нього 1884,12 гривні.Також Володимир-Волинський міський суд покарав ще одного не працюючого чоловіка, який вчинив схожий злочин.Так, 25-го листопада минулого року обвинувачений, перебуваючи за місцем свого проживання, через інтернет придбав для власного вживання, без мети збуту, особливо небезпечну психотропну речовину – амфетамін масою 5 г. За психотропну речовину чоловік заплатив 55 доларів США.28-го листопада 2019 року, близько 18 години, у відділенні «Нової Пошти №2» міста Володимира-Волинського отримав від невстановленої особи поштове відправлення із придбаною психотропною речовиною, після чого був відразу затриманий поліцейськими Володимира-Волинського.Молодику призначили покарання у виді штрафу 850 гривень штрафу. Мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A10», за допомогою якого здійснювалась покупка психотропного засобу – конфіскували. Крім того, з обвинуваченого стягнули в дохід держави 785,05 гривень витрат, пов’язаних із залученням експерта.

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