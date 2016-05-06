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Через доньку, яка вживала алкоголь, на Волині судили матір-героїню

Через доньку, яка вживала алкоголь, на Волині судили матір-героїню
Суддя Любешівського районного суду Наталія Гладіч розглянула адміністративну справу, яка надійшла з Любешівського відділення поліції про притягнення до адміністративної відповідальності пенсіонерки з Любешівського району.

Слухання справи відбулось 13 лютого. Про це йдеться у постанові суду, - пише Pайон.in.ua

Жінку звинувачували в ухилянні від виконання передбачених законодавством обов'язків щодо забезпечення необхідних умов виховання своєї дочки. Дівчина 24 січня ввечері на території дитячого майданчика у селищі Любешів пила коньяк.

Підсудна у судовому засіданні своєї вини у вчиненні вказаного правопорушення не визнала та показала, що приділяє належну увагу вихованню дочки, є матір'ю сімох дітей, має почесне звання України «Мати-героїня». Вказала, що її неповнолітня донька навчається в Любешівському технічному коледжі Луцького НТУ за спеціальністю «Кухар-кондитер» та проживає в гуртожитку, де нагляд за її дитиною здійснюють вихователі.

Крім того, її неповнолітню дочку позитивно характеризують за місцем навчання, а тому вона вважає надуманим звинувачення старшого інспектора ювенальної превенції Любешівського відділення поліції в ухиленні її від виконання передбачених законом обов'язків щодо забезпечення необхідних умов доньці та притягнення її до адміністративної відповідальності.

Жінка доповнила, що батько її дітей не проживає разом із ними, сплачує аліменти на утримання дітей, однак вихованням не займається, з неповнолітньою, яка вживала алкоголь, не спілкується, її життям не цікавиться.

Суддя постановила провадження у справі про адміністративне правопорушення, передбачене частиною 3 статті 184 Адміністративного кодексу, закрити за відсутністю складу адміністративного правопорушення.

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Теги: мати, суд, вирок
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