Чи побудують у Луцьку нові очисні споруди





Про це



Про це стало відомо 20 лютого під час круглого столу «Нові договори та платіжки за воду. Покращення чи ускладнення?», який відбувся у стінах EVODA. Захід організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський.



Так, співзасновник Руху Тарас Шкітер зауважив, що у місті є зношені мережі, трапляються неприємні випадки, а коштів у міській казні на усунення недоліків немає, а з держбюджету їх також не виділять.



«Ви зараз ведете діалог із Європейським інвестиційним банком і з НЕФКО. Говорячи об’єктивно, розуміємо, що якщо не вдасться залучити кошти із Європейського інвестиційного банку і НЕФКО, то швидше всього будуть прориви, серйозні проблеми на мережах. На якому етапі переговори зараз?», – поцікавився Тарас Шкітер у директора КП «Луцькводоканал» Віктора Гуменюка.



Своєю чергою директор розповів, що у місті на 65% мережі зношені і вразливі. Однак сама втрата води є недорогою.



«У Луцьку всі мережі лежать в межах проїжджих частин, магістралей, існуючих забудов. Замінити трубу вартує дешево, а в рази дорожче відновити благоустрій. Усунути аварійну ситуацію навіть на новій ділянці дороги, вартує приблизно 8 тисяч гривень, головне, щоб була хороша техніка і обладнання. Для нас це 3 години з усунення аварійної ситуації на мережі водогону. Ми усуваємо аварію, і, можливо, через рік вона навіть не відбудеться знову», – зауважив директор КП «Луцькводоканал».



Однак зауважив, що для підприємства важливо мати надійність і гарантії, що вода є наявна, і щоб вона подалася під певним тиском.



«Важливе насосне обладнання, артезіанські свердловини, очистка і хлорування. Це те, що стосується водопостачання. І наявність ресурсу, щоб ту воду штовхати, аби вона пішла в трубу», – запевнив директор підприємства.



Із його слів, нині один насос для води вартує 7 мільйонів гривень. Але він потрібен, аби забезпечити подачу води, якщо старий насос вийде з ладу.



До того ж підприємство має дбати про водовідведення і стан очисних споруд.



Тут вже питання економіки відпадає. Ми повинні «віддавати» в природу воду відповідної якості», – зауважив Віктор Гуменюк.



Та додав, що невдовзі будуть посилюватися вимоги до води, яка скидається в річки. За невідповідність – підприємства каратимутся штрафами.



«На сьогодні у нас із червня працюють світові експерти. Вони збирають усю інформацію, готують повністю усю оцінку, наскільки це логічно із точки зору інвестицій і соціального навантаження в майбутньому на тариф», – розповів директор підприємства.



Із його слів, «Луцькводоканал» подав дві пропозиції – щодо очисних споруд, водогонів і відновлення техніки на 11 мільйонів євро та будівництва нових очисних споруд на 20 мільйонів євро.



«Остаточне рішенню буде прийняте у червні», – підсумував директор КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцьк має шанс отримати мільйони євро на будівництво нових очисних споруд, або реконструкцію старих.Про це пише ІА Конкурент.Про це стало відомо 20 лютого під час круглого столу «Нові договори та платіжки за воду. Покращення чи ускладнення?», який відбувся у стінах EVODA. Захід організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого єТак, співзасновник Рухузауважив, що у місті є зношені мережі, трапляються неприємні випадки, а коштів у міській казні на усунення недоліків немає, а з держбюджету їх також не виділять.«Ви зараз ведете діалог із Європейським інвестиційним банком і з НЕФКО. Говорячи об’єктивно, розуміємо, що якщо не вдасться залучити кошти із Європейського інвестиційного банку і НЕФКО, то швидше всього будуть прориви, серйозні проблеми на мережах. На якому етапі переговори зараз?», – поцікавився Тарас Шкітер у директора КП «Луцькводоканал»Своєю чергою директор розповів, що у місті на 65% мережі зношені і вразливі. Однак сама втрата води є недорогою.«У Луцьку всі мережі лежать в межах проїжджих частин, магістралей, існуючих забудов. Замінити трубу вартує дешево, а в рази дорожче відновити благоустрій. Усунути аварійну ситуацію навіть на новій ділянці дороги, вартує приблизно 8 тисяч гривень, головне, щоб була хороша техніка і обладнання. Для нас це 3 години з усунення аварійної ситуації на мережі водогону. Ми усуваємо аварію, і, можливо, через рік вона навіть не відбудеться знову», – зауважив директор КП «Луцькводоканал».Однак зауважив, що для підприємства важливо мати надійність і гарантії, що вода є наявна, і щоб вона подалася під певним тиском.«Важливе насосне обладнання, артезіанські свердловини, очистка і хлорування. Це те, що стосується водопостачання. І наявність ресурсу, щоб ту воду штовхати, аби вона пішла в трубу», – запевнив директор підприємства.Із його слів, нині один насос для води вартує 7 мільйонів гривень. Але він потрібен, аби забезпечити подачу води, якщо старий насос вийде з ладу.До того ж підприємство має дбати про водовідведення і стан очисних споруд.Тут вже питання економіки відпадає. Ми повинні «віддавати» в природу воду відповідної якості», – зауважив Віктор Гуменюк.Та додав, що невдовзі будуть посилюватися вимоги до води, яка скидається в річки. За невідповідність – підприємства каратимутся штрафами.«На сьогодні у нас із червня працюють світові експерти. Вони збирають усю інформацію, готують повністю усю оцінку, наскільки це логічно із точки зору інвестицій і соціального навантаження в майбутньому на тариф», – розповів директор підприємства.Із його слів, «Луцькводоканал» подав дві пропозиції – щодо очисних споруд, водогонів і відновлення техніки на 11 мільйонів євро та будівництва нових очисних споруд на 20 мільйонів євро.«Остаточне рішенню буде прийняте у червні», – підсумував директор КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк.

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