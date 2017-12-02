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Волинські школярі влаштували тематичний вечір пам'яті Героїв Майдану

Волинські школярі влаштували тематичний вечір пам'яті Героїв Майдану
У закладі «Центр культури, мистецтва, естетичного виховання та спорту» (Вишнівський СБК) 21 лютого відбувся тематичний вечір "У нашій пам’яті вони назавжди залишились", приурочений до Дня Героїв Небесної Сотні.

Учні шкіл, педагогічні колективи, мешканці громади зібралися, щоб в скорботі схилити низько голови перед пам’яттю людей різного віку, яких було вбито у мирний, цивілізований час, в час, коли ми стали сучасниками ще однієї масової трагедії нашої країни, - пише Кордон.

Хвилиною мовчання вшанували пам’ять наших героїв усі присутні в залі, після чого у віршах, піснях, театралізованих дійствах аматори сцени возвеличували їх героїчний подвиг.

"Їх назвали Небесною Сотнею – патріотів, які загинули у Києві на Майдані, вулицях Грушевського та Інститутській. Вони гинули за честь, за волю, за право бути народом – джерелом і мірилом влади у власній державі, за країну, в якій не страшно жити і народжувати дітей. В кожній родині, в кожній оселі пам’ятають тих, хто боронив нашу землю", – йдеться на сайті Вишнівської ОТГ.

Волинські школярі влаштували тематичний вечір пам'яті Героїв Майдану

Волинські школярі влаштували тематичний вечір пам'яті Героїв Майдану

Волинські школярі влаштували тематичний вечір пам'яті Героїв Майдану

Волинські школярі влаштували тематичний вечір пам'яті Героїв Майдану

Волинські школярі влаштували тематичний вечір пам'яті Героїв Майдану

Волинські школярі влаштували тематичний вечір пам'яті Героїв Майдану

Волинські школярі влаштували тематичний вечір пам'яті Героїв Майдану

Волинські школярі влаштували тематичний вечір пам'яті Героїв Майдану

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Теги: діти, вечір, майдан, пам'ять
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