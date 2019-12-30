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У Ковелі авто на переході збило пішохода

У Ковелі авто на переході збило пішохода
Аварія за участю пішохода трапилася у суботу, 22 лютого близько 20 години у Ковелі, на вулиці Грушевського, 42.

Про це пишуть у групі Ковель Онлайн.

З оприлюднених фотографій видно, що автівка збила пішохода, який переходив дорогу на пішохідному переході.

В авто розбите лобове скло. Про стан постраждалого та обставини ДТП наразі невідомо.

У Ковелі авто на переході збило пішохода
У Ковелі авто на переході збило пішохода
У Ковелі авто на переході збило пішохода

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Теги: дтп, аварія, ковель
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