У Ковелі авто на переході збило пішохода





Про це



З оприлюднених фотографій видно, що автівка збила пішохода, який переходив дорогу на пішохідному переході.



В авто розбите лобове скло. Про стан постраждалого та обставини ДТП наразі невідомо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Аварія за участю пішохода трапилася у суботу, 22 лютого близько 20 години у Ковелі, на вулиці Грушевського, 42.Про це пишуть у групі Ковель Онлайн.З оприлюднених фотографій видно, що автівка збила пішохода, який переходив дорогу на пішохідному переході.В авто розбите лобове скло. Про стан постраждалого та обставини ДТП наразі невідомо.

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