У Ковелі авто на переході збило пішохода
Сьогодні, 07:22
Аварія за участю пішохода трапилася у суботу, 22 лютого близько 20 години у Ковелі, на вулиці Грушевського, 42.
Про це пишуть у групі Ковель Онлайн.
З оприлюднених фотографій видно, що автівка збила пішохода, який переходив дорогу на пішохідному переході.
В авто розбите лобове скло. Про стан постраждалого та обставини ДТП наразі невідомо.
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Про це пишуть у групі Ковель Онлайн.
З оприлюднених фотографій видно, що автівка збила пішохода, який переходив дорогу на пішохідному переході.
В авто розбите лобове скло. Про стан постраждалого та обставини ДТП наразі невідомо.
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