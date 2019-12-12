Лучанам презентували дитячі іграшки часів Лесі Українки. ФОТО





Ігротека розпочалася зі вступного слова художниці та майстрині Ірини Сардак-Бондарук. Вона розповіла про те, що «іграшковою» темою зацікавилася давно. А на ідею сьогоднішнього заходу її наштовхнуло відоме фото юної Лесі Українки з грабельками у руках, -



Тема дослідження старовинних забавлянок близька ще одному постійному учаснику суботніх зустрічей — Андрію Бондаруку. Спеціаліст із народної творчості, етнограф та майстер на всі руки, він з юних літ цікавився секретами створення іграшок та колекціонував їх. А з часом, власними руками, почав відтворювати. У доробку майстра не лише репліки. Як розповідає Андрій, не завжди вдавалося дізнатися, як була влаштована іграшка. Інколи доводилося створювати її авторські варіації.



Діти та дорослі із захопленням слухали розповіді про кожну із забавлянок. Які, до речі, спеціалісти виокремлюють у великі групи. Перша — іграшкові знаряддя праці. Друга — шумові іграшки. Третя — розвиваючі іграшки, Четверта — іграшкові меблі. П’ята — транспортні засоби.



Після цікавої лекції, учасники ігротеки мали можливість не лише роздивитися, але й погратися усіма цими брязкальцями, вуркалами, дзигами, деркачами, молоточками, тарілочками, колисками, кониками на коліщатах, грабельцями, ляльками і човниками.



Андрій Бондарук зауважує — лесиними іграшками усе представлене називається не випадково. Майстер розповідає про нашого земляка з Ковеля Івана Сидорука. Добре відомий, як знавець ремесел, він також відтворює старовинні забавлянки. І саме від нього Андрій не лише перейняв любов до саморобок, але й почув слова, що все це: «іграшки Лесі Українки».



Не варто забувати і те, що мама поетеси — Олена Пчілка — дуже багато зробила для збереження народної культури. Тому цілком вірогідно, що маленька Леся гралася експонатами родинної колекції, серед якої, безперечно, були і народні іграшки.



Нагадаємо, що у історичному музеї села Княгининок постійно діє експозиція старовинних іграшок. Один із її найстаріших експонатів — металеве брязкальце, датоване 1898 роком. Хоча, каже Андрій Бондарук, у колекції є і керамічні свищики, орієнтовно XVIII сторіччя. Однак точно встановити їх вік майже неможливо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Традиційна дитяча субота у книгарні «Є» сьогодні, 22 лютого, пройшла у форматі ігротеки. Її учасники мали нагоду побачити, як у давні часи проводили своє дозвілля діти.Ігротека розпочалася зі вступного слова художниці та майстрині Ірини Сардак-Бондарук. Вона розповіла про те, що «іграшковою» темою зацікавилася давно. А на ідею сьогоднішнього заходу її наштовхнуло відоме фото юної Лесі Українки з грабельками у руках, - пише ІА Волинські новини.Тема дослідження старовинних забавлянок близька ще одному постійному учаснику суботніх зустрічей — Андрію Бондаруку. Спеціаліст із народної творчості, етнограф та майстер на всі руки, він з юних літ цікавився секретами створення іграшок та колекціонував їх. А з часом, власними руками, почав відтворювати. У доробку майстра не лише репліки. Як розповідає Андрій, не завжди вдавалося дізнатися, як була влаштована іграшка. Інколи доводилося створювати її авторські варіації.Діти та дорослі із захопленням слухали розповіді про кожну із забавлянок. Які, до речі, спеціалісти виокремлюють у великі групи. Перша — іграшкові знаряддя праці. Друга — шумові іграшки. Третя — розвиваючі іграшки, Четверта — іграшкові меблі. П’ята — транспортні засоби.Після цікавої лекції, учасники ігротеки мали можливість не лише роздивитися, але й погратися усіма цими брязкальцями, вуркалами, дзигами, деркачами, молоточками, тарілочками, колисками, кониками на коліщатах, грабельцями, ляльками і човниками.Андрій Бондарук зауважує — лесиними іграшками усе представлене називається не випадково. Майстер розповідає про нашого земляка з Ковеля Івана Сидорука. Добре відомий, як знавець ремесел, він також відтворює старовинні забавлянки. І саме від нього Андрій не лише перейняв любов до саморобок, але й почув слова, що все це: «іграшки Лесі Українки».Не варто забувати і те, що мама поетеси — Олена Пчілка — дуже багато зробила для збереження народної культури. Тому цілком вірогідно, що маленька Леся гралася експонатами родинної колекції, серед якої, безперечно, були і народні іграшки.Нагадаємо, що у історичному музеї села Княгининок постійно діє експозиція старовинних іграшок. Один із її найстаріших експонатів — металеве брязкальце, датоване 1898 роком. Хоча, каже Андрій Бондарук, у колекції є і керамічні свищики, орієнтовно XVIII сторіччя. Однак точно встановити їх вік майже неможливо.

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