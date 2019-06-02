10-річна харків'янка пожертвувала своє волосся для хворої дитини





Про це 10-річна дівчина розповіла на своїй сторінці в інстаграмі. Емілія регулярно публікувала знімки, на яких демонструвала своє руде хвилясте волосся, а також хизувалася різними способами укладки, -



Однак дитина вирішила пожертвувати свої коси. Заради цього до Харкова прилетіли фахівці з однієї із італійських клінік, щоб правильно зрізати волосся і виготовити з них систему заміщення волосся.



Протягом декількох місяців вони будуть створювати систему для однієї дитини, яка страждає повною втратою волосся. Після вироблення цього, для неї проведуть операцію естетичного протезування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Харків'янка Емілія, яка раніше хизувалася розкішними рудими косами, прийняла рішення обрізати їх і пожертвувати на виготовлення системи заміщення волосся.Про це 10-річна дівчина розповіла на своїй сторінці в інстаграмі. Емілія регулярно публікувала знімки, на яких демонструвала своє руде хвилясте волосся, а також хизувалася різними способами укладки, - пише Здоров'я 24.Однак дитина вирішила пожертвувати свої коси. Заради цього до Харкова прилетіли фахівці з однієї із італійських клінік, щоб правильно зрізати волосся і виготовити з них систему заміщення волосся.Протягом декількох місяців вони будуть створювати систему для однієї дитини, яка страждає повною втратою волосся. Після вироблення цього, для неї проведуть операцію естетичного протезування.

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