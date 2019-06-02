вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

10-річна харків'янка пожертвувала своє волосся для хворої дитини

10-річна харків'янка пожертвувала своє волосся для хворої дитини
Харків'янка Емілія, яка раніше хизувалася розкішними рудими косами, прийняла рішення обрізати їх і пожертвувати на виготовлення системи заміщення волосся.

Про це 10-річна дівчина розповіла на своїй сторінці в інстаграмі. Емілія регулярно публікувала знімки, на яких демонструвала своє руде хвилясте волосся, а також хизувалася різними способами укладки, - пише Здоров'я 24.

Однак дитина вирішила пожертвувати свої коси. Заради цього до Харкова прилетіли фахівці з однієї із італійських клінік, щоб правильно зрізати волосся і виготовити з них систему заміщення волосся.

Протягом декількох місяців вони будуть створювати систему для однієї дитини, яка страждає повною втратою волосся. Після вироблення цього, для неї проведуть операцію естетичного протезування.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: волосся, заміщення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Евакуація людей з Уханя: відповіді на найпоширеніші запитання
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
10-річна харків'янка пожертвувала своє волосся для хворої дитини
Сьогодні, 04:15
Волинські школярі влаштували тематичний вечір пам'яті Героїв Майдану
Сьогодні, 03:12
Найприбутковішими рейсами в «Укрзалізниці» стали московські
Сьогодні, 02:08
У містечку на Волині визначили кращих юних композиторів та художників
Сьогодні, 01:04
23 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Волинянка відрізала 53 сантиметри волосся на перуки онкохворим діткам Волинянка відрізала 53 сантиметри волосся на перуки онкохворим діткам
02 червень, 2019, 11:47
Рівнянка відрізала волосся для виготовлення перуки онкохворій дівчинці. ВІДЕО Рівнянка відрізала волосся для виготовлення перуки онкохворій дівчинці. ВІДЕО
23 березень, 2019, 03:25
Волинські медики видалили величезну кістому, всередині якої були зуби та волосся. ФОТО 18+ Волинські медики видалили величезну кістому, всередині якої були зуби та волосся. ФОТО 18+
24 лютий, 2019, 00:16
Прасочка для волосся Rowenta SF3132 – головні переваги та недоліки* Прасочка для волосся Rowenta SF3132 – головні переваги та недоліки*
19 грудень, 2018, 21:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
10-річна харків'янка пожертвувала своє волосся для хворої дитини
Сьогодні, 04:15
 0
Волинські школярі влаштували тематичний вечір пам'яті Героїв Майдану
Сьогодні, 03:12
 0
Найприбутковішими рейсами в «Укрзалізниці» стали московські
Сьогодні, 02:08
 0
У містечку на Волині визначили кращих юних композиторів та художників
Сьогодні, 01:04
 0
23 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8