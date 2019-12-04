Україну на конкурсі «Євробачення-2020» представить гурт Go-A
Сьогодні, 05:22
Гурт Go-A з піснею «Соловей» представить Україну на конкурсі «Євробачення-2020».
Музиканти отримали максимальні шість балів і від журі, і від глядачів, - пише Радіо.Свобода
Друге місце посів KHAYAT (чотири від журі й п’ять від глядачів), третє – Krutь (п’ять балів від суддів та чотири – від глядачів).
Перед фіналом букмекери називали фаворитом дует TVORCHI. Втім, вони отримали два бали від суддів та три бали від глядачів.
«Євробачення-2020» відбуватиметься в місті Роттердам у Нідерландах 12-16 травня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Музиканти отримали максимальні шість балів і від журі, і від глядачів, - пише Радіо.Свобода
Друге місце посів KHAYAT (чотири від журі й п’ять від глядачів), третє – Krutь (п’ять балів від суддів та чотири – від глядачів).
Перед фіналом букмекери називали фаворитом дует TVORCHI. Втім, вони отримали два бали від суддів та три бали від глядачів.
«Євробачення-2020» відбуватиметься в місті Роттердам у Нідерландах 12-16 травня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Лучанам презентували дитячі іграшки часів Лесі Українки. ФОТО
Сьогодні, 06:14
Україну на конкурсі «Євробачення-2020» представить гурт Go-A
Сьогодні, 05:22
10-річна харків'янка пожертвувала своє волосся для хворої дитини
Сьогодні, 04:15
Найприбутковішими рейсами в «Укрзалізниці» стали московські
Сьогодні, 02:08
Медіа