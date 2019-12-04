Україну на конкурсі «Євробачення-2020» представить гурт Go-A





Музиканти отримали максимальні шість балів і від журі, і від глядачів, -



Друге місце посів KHAYAT (чотири від журі й п’ять від глядачів), третє – Krutь (п’ять балів від суддів та чотири – від глядачів).



Перед фіналом букмекери називали фаворитом дует TVORCHI. Втім, вони отримали два бали від суддів та три бали від глядачів.



«Євробачення-2020» відбуватиметься в місті Роттердам у Нідерландах 12-16 травня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Гурт Go-A з піснею «Соловей» представить Україну на конкурсі «Євробачення-2020».Музиканти отримали максимальні шість балів і від журі, і від глядачів, - пише Радіо.СвободаДруге місце посів KHAYAT (чотири від журі й п’ять від глядачів), третє – Krutь (п’ять балів від суддів та чотири – від глядачів).Перед фіналом букмекери називали фаворитом дует TVORCHI. Втім, вони отримали два бали від суддів та три бали від глядачів.«Євробачення-2020» відбуватиметься в місті Роттердам у Нідерландах 12-16 травня.

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