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Україну на конкурсі «Євробачення-2020» представить гурт Go-A

Україну на конкурсі «Євробачення-2020» представить гурт Go-A
Гурт Go-A з піснею «Соловей» представить Україну на конкурсі «Євробачення-2020».

Музиканти отримали максимальні шість балів і від журі, і від глядачів, - пише Радіо.Свобода

Друге місце посів KHAYAT (чотири від журі й п’ять від глядачів), третє – Krutь (п’ять балів від суддів та чотири – від глядачів).

Перед фіналом букмекери називали фаворитом дует TVORCHI. Втім, вони отримали два бали від суддів та три бали від глядачів.

«Євробачення-2020» відбуватиметься в місті Роттердам у Нідерландах 12-16 травня.


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Теги: євробачення, go-a
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