23 лютого: яке сьогодні свято і що не можна робити





Вважалося, що в цей день сонце починає підніматися високо над горизонтом, а морози поступово відступають, - пише

За народною прикметою, якщо класти в цей день гроші на кухонний стіл, то їх у життя значно додасться.



Що сьогодні не можна робити



В цей день чоловікам не можна працювати або щось планувати – всі очікування можуть зруйнуватися. Ще не можна брати в борг гроші і носити чорні речі.



Прикмети на 23 лютого



Здавна існують погодні прикмети на цей день: - безхмарне небо - літо буде з дощами; - морозний день - березень буде теплим; - зійди – в березні будуть грози. 23 лютого іменини Іменини у Порфирія, Ганни, Валентини, Геннадія, Антона, Василя, Галини, Насіння, Петра, Григорія, Аркадія, Івана, Коропа і Германа.

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За народною прикметою, якщо класти в цей день гроші на кухонний стіл, то їх у життя значно додасться.В цей день чоловікам не можна працювати або щось планувати – всі очікування можуть зруйнуватися. Ще не можна брати в борг гроші і носити чорні речі.Здавна існують погодні прикмети на цей день: - безхмарне небо - літо буде з дощами; - морозний день - березень буде теплим; - зійди – в березні будуть грози. 23 лютого іменини Іменини у Порфирія, Ганни, Валентини, Геннадія, Антона, Василя, Галини, Насіння, Петра, Григорія, Аркадія, Івана, Коропа і Германа.

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