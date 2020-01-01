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23 лютого: яке сьогодні свято і що не можна робити

23 лютого: яке сьогодні свято і що не можна робити
Православна церква 23 лютого вшановує пам'ять святих Прохора і Харлампія

Вважалося, що в цей день сонце починає підніматися високо над горизонтом, а морози поступово відступають, - пише УНІАН

За народною прикметою, якщо класти в цей день гроші на кухонний стіл, то їх у життя значно додасться.

Що сьогодні не можна робити

В цей день чоловікам не можна працювати або щось планувати – всі очікування можуть зруйнуватися. Ще не можна брати в борг гроші і носити чорні речі.

Прикмети на 23 лютого

Здавна існують погодні прикмети на цей день: - безхмарне небо - літо буде з дощами; - морозний день - березень буде теплим; - зійди – в березні будуть грози. 23 лютого іменини Іменини у Порфирія, Ганни, Валентини, Геннадія, Антона, Василя, Галини, Насіння, Петра, Григорія, Аркадія, Івана, Коропа і Германа.

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Теги: свято
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Коментарі 1
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23 лютого - З Днем захісника вітчизни!!!
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