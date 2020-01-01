23 лютого: яке сьогодні свято і що не можна робити
Сьогодні, 09:46
Православна церква 23 лютого вшановує пам'ять святих Прохора і Харлампія
Вважалося, що в цей день сонце починає підніматися високо над горизонтом, а морози поступово відступають, - пише УНІАН
За народною прикметою, якщо класти в цей день гроші на кухонний стіл, то їх у життя значно додасться.
Що сьогодні не можна робити
В цей день чоловікам не можна працювати або щось планувати – всі очікування можуть зруйнуватися. Ще не можна брати в борг гроші і носити чорні речі.
Прикмети на 23 лютого
Здавна існують погодні прикмети на цей день: - безхмарне небо - літо буде з дощами; - морозний день - березень буде теплим; - зійди – в березні будуть грози. 23 лютого іменини Іменини у Порфирія, Ганни, Валентини, Геннадія, Антона, Василя, Галини, Насіння, Петра, Григорія, Аркадія, Івана, Коропа і Германа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Вважалося, що в цей день сонце починає підніматися високо над горизонтом, а морози поступово відступають, - пише УНІАН
За народною прикметою, якщо класти в цей день гроші на кухонний стіл, то їх у життя значно додасться.
Що сьогодні не можна робити
В цей день чоловікам не можна працювати або щось планувати – всі очікування можуть зруйнуватися. Ще не можна брати в борг гроші і носити чорні речі.
Прикмети на 23 лютого
Здавна існують погодні прикмети на цей день: - безхмарне небо - літо буде з дощами; - морозний день - березень буде теплим; - зійди – в березні будуть грози. 23 лютого іменини Іменини у Порфирія, Ганни, Валентини, Геннадія, Антона, Василя, Галини, Насіння, Петра, Григорія, Аркадія, Івана, Коропа і Германа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
23 лютого - З Днем захісника вітчизни!!!
Останні новини
Україна може вдруге евакуювати з Китаю своїх громадян
Сьогодні, 10:10
23 лютого: яке сьогодні свято і що не можна робити
Сьогодні, 09:46
У які європейські країни українці можуть їздити без віз
Сьогодні, 08:24
У Ковелі авто на переході збило пішохода
Сьогодні, 07:22
Лучанам презентували дитячі іграшки часів Лесі Українки. ФОТО
Сьогодні, 06:14
Медіа