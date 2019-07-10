Минулого року померло більше волинян, ніж народилося
Сьогодні, 15:31
Волинська область займає 13 сходинку у загальноукраїнському рейтингу за кількістю народжених.
В минулому році в області народилось 10420 дітей, - пише "Волинь-нова", посилаючись на Держстат.
У 2019 році померло 13332 особи, відтак природне скорочення населення становило 2912 людей. Хоч кількість народжень у 2019 році на Волині була найменшою за усі роки незалежності, область за цим показником є 13-ою в державі, «випередивши» 10 областей, де загальна кількість населення є більшою.
На Рівненщині минулоріч народилось 12316 дітей.
Найбільше немовлят з’явилось на світ у Києві – 32503 (10,5 % від усіх народжень в країні).
Найбільше немовлят з’явилось на світ у Києві – 32503 (10,5 % від усіх народжень в країні). Далі йдуть Дніпропетровщина (22526) та Львівщина (21803).
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В минулому році в області народилось 10420 дітей, - пише "Волинь-нова", посилаючись на Держстат.
У 2019 році померло 13332 особи, відтак природне скорочення населення становило 2912 людей. Хоч кількість народжень у 2019 році на Волині була найменшою за усі роки незалежності, область за цим показником є 13-ою в державі, «випередивши» 10 областей, де загальна кількість населення є більшою.
На Рівненщині минулоріч народилось 12316 дітей.
Найбільше немовлят з’явилось на світ у Києві – 32503 (10,5 % від усіх народжень в країні).
Найбільше немовлят з’явилось на світ у Києві – 32503 (10,5 % від усіх народжень в країні). Далі йдуть Дніпропетровщина (22526) та Львівщина (21803).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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