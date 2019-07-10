Минулого року померло більше волинян, ніж народилося

Волинська область займає 13 сходинку у загальноукраїнському рейтингу за кількістю народжених.В минулому році в області народилось 10420 дітей, - пише "Волинь-нова", посилаючись на Держстат.У 2019 році померло 13332 особи, відтак природне скорочення населення становило 2912 людей. Хоч кількість народжень у 2019 році на Волині була найменшою за усі роки незалежності, область за цим показником є 13-ою в державі, «випередивши» 10 областей, де загальна кількість населення є більшою.На Рівненщині минулоріч народилось 12316 дітей.Найбільше немовлят з’явилось на світ у Києві – 32503 (10,5 % від усіх народжень в країні).Найбільше немовлят з’явилось на світ у Києві – 32503 (10,5 % від усіх народжень в країні). Далі йдуть Дніпропетровщина (22526) та Львівщина (21803).