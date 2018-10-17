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Який вигляд мало волинське місто понад 100 років тому. ФОТО

Який вигляд мало волинське місто понад 100 років тому. ФОТО
У мережі з`явилося фото міста Ковель за часів Першої світової війни.

У спільноті Kowel vintage у фейсбуці опублікували світлину центральної вулиці міста.

"Ось такий вигляд мала вулиця Незалежності. Фото 1915-1916 року, коли Ковель був при Австро-Німецькій окупації. Ліворуч ви можете спостерігати відділення військової комендатури, та німецького солдата у класичному пікельхельму, та з гвинтівкою Маузер 98. Ця вулиця як за царської Росії, так і за Польської Республіки мала назву - Варшавська. Проте, усе будо зруйновано під час Другої світової війни", - йдеться у дописі.

Який вигляд мало волинське місто понад 100 років тому. ФОТО
Який вигляд мало волинське місто понад 100 років тому. ФОТО
Який вигляд мало волинське місто понад 100 років тому. ФОТО


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Теги: Волинь, ретрофото, Ковель
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