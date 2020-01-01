Творці фільму «Черкаси» презентували драму у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 16:05
У Луцьку відбувся допрем`єрний показ воєнної драми «Черкаси», героями якої є екіпаж однойменного корабля.
Дійство відбулося у суботу, 22 лютого у кінотеатрі «PremierCity».
Так, презентувати своє дітище в обласний центр Волині приїхали виконавці головних ролей Дмитро Сова та Євген Ламах, а також промопродюсер Дмитро Майстренко та продюсерка Ірина Клименко.
Під час спілкування з лучанами, продюсерка розповіла, що робота над фільмом тривала близько трьох років. Особливістю стрічки є те, що поряд з професійними акторами знімалися і справжні моряки, які були учасниками подій на озері Донузлав.
У фільмі йдеться про долю 2-х моряків, які під час анексії Криму служили на кораблі протимінної оборони “Черкаси” (U 311).
Протягом 3-х тижнів у березні 2014-го оборону на озері Донузлав тримали 48 моряків “Черкас” із екіпажем загальною чисельністю 65 осіб.
Консультантом під час зйомок був командир “Черкас” Юрій Федаш. Нині він – офіцер командування ВМС Збройних сил України, капітан 2-го рангу.
“Черкаси” – один із 5-ти повнометражних фільмів національної конкурсної програми ювілейного Одеського міжнародного кінофестивалю. Конкурувати за перемогу із дебютним повним метром режисера Тимура Ященка будуть фільми “Тато – мамин брат” Вадима Ількова, “Панорама” Юрія Шилова та “Мої думки тихі” Антоніо Лукіча. Ще один фільм національної програми організатори кінофестивалю назвуть пізніше.
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Дійство відбулося у суботу, 22 лютого у кінотеатрі «PremierCity».
Так, презентувати своє дітище в обласний центр Волині приїхали виконавці головних ролей Дмитро Сова та Євген Ламах, а також промопродюсер Дмитро Майстренко та продюсерка Ірина Клименко.
Під час спілкування з лучанами, продюсерка розповіла, що робота над фільмом тривала близько трьох років. Особливістю стрічки є те, що поряд з професійними акторами знімалися і справжні моряки, які були учасниками подій на озері Донузлав.
У фільмі йдеться про долю 2-х моряків, які під час анексії Криму служили на кораблі протимінної оборони “Черкаси” (U 311).
Протягом 3-х тижнів у березні 2014-го оборону на озері Донузлав тримали 48 моряків “Черкас” із екіпажем загальною чисельністю 65 осіб.
Консультантом під час зйомок був командир “Черкас” Юрій Федаш. Нині він – офіцер командування ВМС Збройних сил України, капітан 2-го рангу.
“Черкаси” – один із 5-ти повнометражних фільмів національної конкурсної програми ювілейного Одеського міжнародного кінофестивалю. Конкурувати за перемогу із дебютним повним метром режисера Тимура Ященка будуть фільми “Тато – мамин брат” Вадима Ількова, “Панорама” Юрія Шилова та “Мої думки тихі” Антоніо Лукіча. Ще один фільм національної програми організатори кінофестивалю назвуть пізніше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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