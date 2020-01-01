Творці фільму «Черкаси» презентували драму у Луцьку. ФОТО

У Луцьку відбувся допрем`єрний показ воєнної драми «Черкаси», героями якої є екіпаж однойменного корабля.Дійство відбулося у суботу, 22 лютого у кінотеатрі «PremierCity».Так, презентувати своє дітище в обласний центр Волині приїхали виконавці головних ролейта, а також промопродюсерта продюсеркаПід час спілкування з лучанами, продюсерка розповіла, що робота над фільмом тривала близько трьох років. Особливістю стрічки є те, що поряд з професійними акторами знімалися і справжні моряки, які були учасниками подій на озері Донузлав.У фільмі йдеться про долю 2-х моряків, які під час анексії Криму служили на кораблі протимінної оборони “Черкаси” (U 311).Протягом 3-х тижнів у березні 2014-го оборону на озері Донузлав тримали 48 моряків “Черкас” із екіпажем загальною чисельністю 65 осіб.Консультантом під час зйомок був командир “Черкас”. Нині він – офіцер командування ВМС Збройних сил України, капітан 2-го рангу.“Черкаси” – один із 5-ти повнометражних фільмів національної конкурсної програми ювілейного Одеського міжнародного кінофестивалю. Конкурувати за перемогу із дебютним повним метром режисера Тимура Ященка будуть фільми “Тато – мамин брат” Вадима Ількова, “Панорама” Юрія Шилова та “Мої думки тихі” Антоніо Лукіча. Ще один фільм національної програми організатори кінофестивалю назвуть пізніше.