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Творці фільму «Черкаси» презентували драму у Луцьку. ФОТО

Творці фільму «Черкаси» презентували драму у Луцьку. ФОТО
У Луцьку відбувся допрем`єрний показ воєнної драми «Черкаси», героями якої є екіпаж однойменного корабля.

Дійство відбулося у суботу, 22 лютого у кінотеатрі «PremierCity».

Так, презентувати своє дітище в обласний центр Волині приїхали виконавці головних ролей Дмитро Сова та Євген Ламах, а також промопродюсер Дмитро Майстренко та продюсерка Ірина Клименко.

Під час спілкування з лучанами, продюсерка розповіла, що робота над фільмом тривала близько трьох років. Особливістю стрічки є те, що поряд з професійними акторами знімалися і справжні моряки, які були учасниками подій на озері Донузлав.

У фільмі йдеться про долю 2-х моряків, які під час анексії Криму служили на кораблі протимінної оборони “Черкаси” (U 311).

Протягом 3-х тижнів у березні 2014-го оборону на озері Донузлав тримали 48 моряків “Черкас” із екіпажем загальною чисельністю 65 осіб.

Консультантом під час зйомок був командир “Черкас” Юрій Федаш. Нині він – офіцер командування ВМС Збройних сил України, капітан 2-го рангу.
Творці фільму «Черкаси» презентували драму у Луцьку. ФОТО
Творці фільму «Черкаси» презентували драму у Луцьку. ФОТО
Творці фільму «Черкаси» презентували драму у Луцьку. ФОТО
Творці фільму «Черкаси» презентували драму у Луцьку. ФОТО

“Черкаси” – один із 5-ти повнометражних фільмів національної конкурсної програми ювілейного Одеського міжнародного кінофестивалю. Конкурувати за перемогу із дебютним повним метром режисера Тимура Ященка будуть фільми “Тато – мамин брат” Вадима Ількова, “Панорама” Юрія Шилова та “Мої думки тихі” Антоніо Лукіча. Ще один фільм національної програми організатори кінофестивалю назвуть пізніше.

Творці фільму «Черкаси» презентували драму у Луцьку. ФОТО
Творці фільму «Черкаси» презентували драму у Луцьку. ФОТО


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Теги: Черкаси, кіно, культура, Луцьк
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