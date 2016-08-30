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Люди з вищою освітою живуть довше

Люди з вищою освітою живуть довше
Фахівці з Єльського університету й Університету Алабами в Бірмінгемі зробили спробу з'ясувати, як на тривалість життя впливають раса, доходи й освіта.

Смертність серед осіб без вищої освіти у 2,5 рази вище, ніж у тих, хто її отримав, з'ясували в США, - пише Корепсондент.

Зазначається, що 30-річне дослідження охопило жителів чотирьох американських міст.

Аналіз показав, що за один і той самий проміжок часу молоді чорношкірі чоловіки частіше вмирали від вбивств, представники білої раси - від СНІДу.

З віком головною причиною смерті в обох групах стали серцево-судинні захворювання і онкологія.

На думку вчених, доходи також не здійснюють вирішального впливу на те, скільки часу живе людина.

Однак, як з'ясували дослідники, вирішальний вплив на тривалість життя надає наявність диплома.

У період дослідження серед людей без вищої освіти смертність склала 13%, у той час як серед тих, хто закінчив коледж, - 5%.

Учені сподіваються, що їхні висновки візьмуть до відома ті, хто відповідає за політику освіти і зроблять доступ до неї більш рівним і легким для всіх.

Названо обов'язкова умова для довголіття

Раніше група американських учених з'ясувала, що чим вище науковий ступінь людини, тим тривалішим є її життя.

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Теги: наука, дослідження, світ
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