Люди з вищою освітою живуть довше
Сьогодні, 20:37
Фахівці з Єльського університету й Університету Алабами в Бірмінгемі зробили спробу з'ясувати, як на тривалість життя впливають раса, доходи й освіта.
Смертність серед осіб без вищої освіти у 2,5 рази вище, ніж у тих, хто її отримав, з'ясували в США, - пише Корепсондент.
Зазначається, що 30-річне дослідження охопило жителів чотирьох американських міст.
Аналіз показав, що за один і той самий проміжок часу молоді чорношкірі чоловіки частіше вмирали від вбивств, представники білої раси - від СНІДу.
З віком головною причиною смерті в обох групах стали серцево-судинні захворювання і онкологія.
На думку вчених, доходи також не здійснюють вирішального впливу на те, скільки часу живе людина.
Однак, як з'ясували дослідники, вирішальний вплив на тривалість життя надає наявність диплома.
У період дослідження серед людей без вищої освіти смертність склала 13%, у той час як серед тих, хто закінчив коледж, - 5%.
Учені сподіваються, що їхні висновки візьмуть до відома ті, хто відповідає за політику освіти і зроблять доступ до неї більш рівним і легким для всіх.
Названо обов'язкова умова для довголіття
Раніше група американських учених з'ясувала, що чим вище науковий ступінь людини, тим тривалішим є її життя.
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Смертність серед осіб без вищої освіти у 2,5 рази вище, ніж у тих, хто її отримав, з'ясували в США, - пише Корепсондент.
Зазначається, що 30-річне дослідження охопило жителів чотирьох американських міст.
Аналіз показав, що за один і той самий проміжок часу молоді чорношкірі чоловіки частіше вмирали від вбивств, представники білої раси - від СНІДу.
З віком головною причиною смерті в обох групах стали серцево-судинні захворювання і онкологія.
На думку вчених, доходи також не здійснюють вирішального впливу на те, скільки часу живе людина.
Однак, як з'ясували дослідники, вирішальний вплив на тривалість життя надає наявність диплома.
У період дослідження серед людей без вищої освіти смертність склала 13%, у той час як серед тих, хто закінчив коледж, - 5%.
Учені сподіваються, що їхні висновки візьмуть до відома ті, хто відповідає за політику освіти і зроблять доступ до неї більш рівним і легким для всіх.
Названо обов'язкова умова для довголіття
Раніше група американських учених з'ясувала, що чим вище науковий ступінь людини, тим тривалішим є її життя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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