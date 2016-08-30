Люди з вищою освітою живуть довше





Смертність серед осіб без вищої освіти у 2,5 рази вище, ніж у тих, хто її отримав, з'ясували в США, - пише



Зазначається, що 30-річне дослідження охопило жителів чотирьох американських міст.



Аналіз показав, що за один і той самий проміжок часу молоді чорношкірі чоловіки частіше вмирали від вбивств, представники білої раси - від СНІДу.



З віком головною причиною смерті в обох групах стали серцево-судинні захворювання і онкологія.



На думку вчених, доходи також не здійснюють вирішального впливу на те, скільки часу живе людина.



Однак, як з'ясували дослідники, вирішальний вплив на тривалість життя надає наявність диплома.



У період дослідження серед людей без вищої освіти смертність склала 13%, у той час як серед тих, хто закінчив коледж, - 5%.



Учені сподіваються, що їхні висновки візьмуть до відома ті, хто відповідає за політику освіти і зроблять доступ до неї більш рівним і легким для всіх.



Названо обов'язкова умова для довголіття



Раніше група американських учених з'ясувала, що чим вище науковий ступінь людини, тим тривалішим є її життя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фахівці з Єльського університету й Університету Алабами в Бірмінгемі зробили спробу з'ясувати, як на тривалість життя впливають раса, доходи й освіта.Смертність серед осіб без вищої освіти у 2,5 рази вище, ніж у тих, хто її отримав, з'ясували в США, - пише Корепсондент. Зазначається, що 30-річне дослідження охопило жителів чотирьох американських міст.Аналіз показав, що за один і той самий проміжок часу молоді чорношкірі чоловіки частіше вмирали від вбивств, представники білої раси - від СНІДу.З віком головною причиною смерті в обох групах стали серцево-судинні захворювання і онкологія.На думку вчених, доходи також не здійснюють вирішального впливу на те, скільки часу живе людина.Однак, як з'ясували дослідники, вирішальний вплив на тривалість життя надає наявність диплома.У період дослідження серед людей без вищої освіти смертність склала 13%, у той час як серед тих, хто закінчив коледж, - 5%.Учені сподіваються, що їхні висновки візьмуть до відома ті, хто відповідає за політику освіти і зроблять доступ до неї більш рівним і легким для всіх.Названо обов'язкова умова для довголіттяРаніше група американських учених з'ясувала, що чим вище науковий ступінь людини, тим тривалішим є її життя.

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