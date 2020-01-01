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У Луцьку розблокували одну з вулиць Старого міста. ФОТО

У Луцьку розблокували одну з вулиць Старого міста. ФОТО
В обласному центрі Волині відновили рух однією з вулиць Старого міста.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у фейсбуці.

Так, муніципали демонтували паркан на вулиці Кафедральній.

"На виконання припису інспектора департаменту муніципальної варти Луцької міської ради № 0206 від 14.02.2020 року, згідно розпорядження міського голови від 15.02.2019 «Про перекриття руху транспорту вулицею Кафедральною», відповідальними особами проведено демонтаж паркану з проїжджої частини, рух транспорту вулицею Кафедральною, 13 - відновлено",- йдеться у дописі.
У Луцьку розблокували одну з вулиць Старого міста. ФОТО
У Луцьку розблокували одну з вулиць Старого міста. ФОТО
У Луцьку розблокували одну з вулиць Старого міста. ФОТО

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Теги: Луцьк, демонтаж, Кафедральна
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