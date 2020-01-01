У Луцьку розблокували одну з вулиць Старого міста. ФОТО





Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у фейсбуці.



Так, муніципали демонтували паркан на вулиці Кафедральній.



"На виконання припису інспектора департаменту муніципальної варти Луцької міської ради № 0206 від 14.02.2020 року, згідно розпорядження міського голови від 15.02.2019 «Про перекриття руху транспорту вулицею Кафедральною», відповідальними особами проведено демонтаж паркану з проїжджої частини, рух транспорту вулицею Кафедральною, 13 - відновлено",- йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині відновили рух однією з вулиць Старого міста.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у фейсбуці.Так, муніципали демонтували паркан на вулиці Кафедральній."На виконання припису інспектора департаменту муніципальної варти Луцької міської ради № 0206 від 14.02.2020 року, згідно розпорядження міського голови від 15.02.2019 «Про перекриття руху транспорту вулицею Кафедральною», відповідальними особами проведено демонтаж паркану з проїжджої частини, рух транспорту вулицею Кафедральною, 13 - відновлено",- йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію