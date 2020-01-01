У Луцьку продавчиня сурогату заплатить понад 3 тисячі штрафу





Згідно рішення суду жінка повинна заплатити штраф у розмірі 3400 гривень, - йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.



Жінка реалізовувала сурогатний алкоголь по Бульвару Дружби Народів, 3, поблизу ринку у районі ДПЗ, що у місті Луцьку.



"Департаментом муніципальної варти Луцької міської ради продовжується робота щодо виявлення та фіксації продажу сурогату на території міста.

У разі виявлення фактів реалізації сурогату просимо повідомляти за номером гарячої лінії «Групи швидкого реагування» - 0670000679", - йдеться у дописі на сторінці муніципалів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький міськрайонний суд покарав жінку, яка торгувала сурогатним алкоголем.Згідно рішення суду жінка повинна заплатити штраф у розмірі 3400 гривень, - йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.Жінка реалізовувала сурогатний алкоголь по Бульвару Дружби Народів, 3, поблизу ринку у районі ДПЗ, що у місті Луцьку."Департаментом муніципальної варти Луцької міської ради продовжується робота щодо виявлення та фіксації продажу сурогату на території міста.У разі виявлення фактів реалізації сурогату просимо повідомляти за номером гарячої лінії «Групи швидкого реагування» - 0670000679", - йдеться у дописі на сторінці муніципалів.

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