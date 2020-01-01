вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку продавчиня сурогату заплатить понад 3 тисячі штрафу

У Луцьку продавчиня сурогату заплатить понад 3 тисячі штрафу
Луцький міськрайонний суд покарав жінку, яка торгувала сурогатним алкоголем.

Згідно рішення суду жінка повинна заплатити штраф у розмірі 3400 гривень, - йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.

Жінка реалізовувала сурогатний алкоголь по Бульвару Дружби Народів, 3, поблизу ринку у районі ДПЗ, що у місті Луцьку.

"Департаментом муніципальної варти Луцької міської ради продовжується робота щодо виявлення та фіксації продажу сурогату на території міста.
У разі виявлення фактів реалізації сурогату просимо повідомляти за номером гарячої лінії «Групи швидкого реагування» - 0670000679", - йдеться у дописі на сторінці муніципалів.

У Луцьку продавчиня сурогату заплатить понад 3 тисячі штрафу
У Луцьку продавчиня сурогату заплатить понад 3 тисячі штрафу

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, суд, департамент муніципальної варти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Евакуація людей з Уханя: відповіді на найпоширеніші запитання
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку продавчиня сурогату заплатить понад 3 тисячі штрафу
Сьогодні, 18:06
У Рівному чоловік розрахувався в кафе сувенірними гривнями
Сьогодні, 17:35
Медики з волинської «швидкої» посіли друге місце на «медичному ралі». ФОТО
Сьогодні, 16:43
Творці фільму «Черкаси» презентували драму у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 16:05
Минулого року померло більше волинян, ніж народилося
Сьогодні, 15:31
Схожі новини
Судитимуть оперуповноваженого, якого затримали на хабарі 3 тисячі доларів у Луцьку Судитимуть оперуповноваженого, якого затримали на хабарі 3 тисячі доларів у Луцьку
21 лютий, 12:41
Чоловіка, який обікрав церкву у Луцьку, взяли під варту на 2 місяці Чоловіка, який обікрав церкву у Луцьку, взяли під варту на 2 місяці
11 лютий, 17:23
Чоловік, який у центрі Луцька з авто продавав контрафактний алкоголь, заплатить чималий штраф Чоловік, який у центрі Луцька з авто продавав контрафактний алкоголь, заплатить чималий штраф
10 лютий, 15:33
Винуватець аварії, у якій загинула четвертокласниця з Луцька, повністю визнає свою вину Винуватець аварії, у якій загинула четвертокласниця з Луцька, повністю визнає свою вину
04 лютий, 16:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку продавчиня сурогату заплатить понад 3 тисячі штрафу
Сьогодні, 18:06
 0
У Рівному чоловік розрахувався в кафе сувенірними гривнями
Сьогодні, 17:35
 0
Медики з волинської «швидкої» посіли друге місце на «медичному ралі». ФОТО
Сьогодні, 16:43
 0
Творці фільму «Черкаси» презентували драму у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 16:05
 0
Минулого року померло більше волинян, ніж народилося
Сьогодні, 15:31
 0
Медіа
відео
1/8