У Луцьку продавчиня сурогату заплатить понад 3 тисячі штрафу
Сьогодні, 18:06
Луцький міськрайонний суд покарав жінку, яка торгувала сурогатним алкоголем.
Згідно рішення суду жінка повинна заплатити штраф у розмірі 3400 гривень, - йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
Жінка реалізовувала сурогатний алкоголь по Бульвару Дружби Народів, 3, поблизу ринку у районі ДПЗ, що у місті Луцьку.
"Департаментом муніципальної варти Луцької міської ради продовжується робота щодо виявлення та фіксації продажу сурогату на території міста.
У разі виявлення фактів реалізації сурогату просимо повідомляти за номером гарячої лінії «Групи швидкого реагування» - 0670000679", - йдеться у дописі на сторінці муніципалів.
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Згідно рішення суду жінка повинна заплатити штраф у розмірі 3400 гривень, - йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
Жінка реалізовувала сурогатний алкоголь по Бульвару Дружби Народів, 3, поблизу ринку у районі ДПЗ, що у місті Луцьку.
"Департаментом муніципальної варти Луцької міської ради продовжується робота щодо виявлення та фіксації продажу сурогату на території міста.
У разі виявлення фактів реалізації сурогату просимо повідомляти за номером гарячої лінії «Групи швидкого реагування» - 0670000679", - йдеться у дописі на сторінці муніципалів.
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