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700 учасників: як Banda agency ділилася креативом у Луцьку. ФОТО

700 учасників: як Banda agency ділилася креативом у Луцьку. ФОТО
У Луцьку відбулася зустріч зацікавлених креативників з командою Banda Agency.

Подія відбулася у розважальному центрі «Промінь», у сусботу, 22 лютого. Тут навчали продавати, робити бренд впізнаваним та отримувати задоволення від роботи, - пише Конкурент.
700 учасників: як Banda agency ділилася креативом у Луцьку. ФОТО

«Banda Agency – українська креативна агенція, заснована Єгором Петровим, Павлом Вржещем та Ярославом Сердюком у вересні 2011 року. У 2018 році проєкти агенції були відзначені сімома нагородами престижної премії Red Dot Design Award в Ессені, Німеччина. Також Banda Agency отримала нагороду найпрестижнішого фестивалю реклами – бронзового лева Cannes Lions – за проект до Євробачення-2017 Celebrate Diversity», – розповіли про команду організатори.

Не можна упустити, що у грудні 2019 року «Банду…» визнали кращим агентством в Центральній і Східній Європі, за оцінками журі Epica, що складається з журналістів 200 світових видань про маркетинг і рекламу.
700 учасників: як Banda agency ділилася креативом у Луцьку. ФОТО


До такого потужного заходу, який зібрав близько 700 охочих луцьких креативників долучилася і команда «СВІДОМИХ».

700 учасників: як Banda agency ділилася креативом у Луцьку. ФОТО

«Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, став партнером в організації Banda Tour у Луцьку. Мені, як і усій нашій команді імпонує ідея «Банди», адже вона дуже соціальна. А наша команда реалізовує схожий проєкт – «Школу свідомого громадянина». Так, ми не їздимо з ним Україною, але ми привозимо сюди, до Луцька, професіоналів та ТОПових спікерів з усієї країни», – поділився співзасновник Руху Тарас Шкітер.

Також він зауважив, що Banda Аgency популяризує Україну за кордоном, адже саме їй належить розробка бренду Ukraine NOW. До слова, це був благодійний проєкт маркетингового агенства. Зі слів Шкітера, «СВІДОМІ» мають дещо спільне з «Банодою», але діють на локальному рівні, а саме – прагнуть своєю роботою покращити імідж Луцька. Для цього команда Андрія Покровського докладає багато зусиль.

700 учасників: як Banda agency ділилася креативом у Луцьку. ФОТО

Під час самого заходу присутні мали можливість слухати про те, чому креативність є важливою. Так, про менеджмент по-бандівськи розповіла лекцію Iryna Pikalova, стратегію на чотирьох пальцях — Nikita Tregub, дизайн-прикольчики — Velychev Ievgen, що робить Банду Бандою — Edo Dega, «Сторітелінг у рекламі» — Anastasia Burganova та немеш цікаву лекцію провів Alexey Divisenko.

700 учасників: як Banda agency ділилася креативом у Луцьку. ФОТО
700 учасників: як Banda agency ділилася креативом у Луцьку. ФОТО

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Теги: Луцьк
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