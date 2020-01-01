У Луцьку відбувся турнір пам`яті Героя Небесної сотні. ФОТО

У Луцьку відбувся турнір з бойового самбо пам’яті Героя Небесної СотніУчасниками змаганб стали близько 60 волинських спортсменів віком від 6 до 11 років з клубів «Воїн», Pride, «Герць», «Рубіж», - йдеться у повідомленні на сторінці спортивного клубу ВОЇН.«Вже третій рік поспіль проводиться турнір з бойового самбо пам’яті Едуарда Гриневича. Два минулих рази турнір проходив у селі Деревок Любешівського району, звідки родом Герой Небесної Сотні. До речі, започаткував його тренер філії спортивного клубу «Воїн» в Деревку Василь Корець», - розповів президент Федерації бойового самбо у Волинській областіНа турнірі здобули перемог члени луцького клубу:І місце:ІІ місце:ІІІ місце: