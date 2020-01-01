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У Луцьку відбувся турнір пам`яті Героя Небесної сотні. ФОТО

У Луцьку відбувся турнір пам`яті Героя Небесної сотні. ФОТО
У Луцьку відбувся турнір з бойового самбо пам’яті Героя Небесної Сотні Едуарда Гриневича.

Учасниками змаганб стали близько 60 волинських спортсменів віком від 6 до 11 років з клубів «Воїн», Pride, «Герць», «Рубіж», - йдеться у повідомленні на сторінці спортивного клубу ВОЇН.

«Вже третій рік поспіль проводиться турнір з бойового самбо пам’яті Едуарда Гриневича. Два минулих рази турнір проходив у селі Деревок Любешівського району, звідки родом Герой Небесної Сотні. До речі, започаткував його тренер філії спортивного клубу «Воїн» в Деревку Василь Корець», - розповів президент Федерації бойового самбо у Волинській області Олександр Редько.

На турнірі здобули перемог члени луцького клубу:

І місце: Валерій Ковальський, Тимур Кононіхін, Максим Данилюк, Арсен Хведчак, Святослав Гедько, Кирило Чепурка, Кирило Куліш, Роман Климюк.

ІІ місце: Олександр Смолка, Давид Зінчук, Олександр Горін, Стас Герасимчук, Артем Панасюк, Мілан Мужичок, Владислав Панасюк, Захар Гаврилов, Данило Власюк, Олександр Рудь, Ілля Свіржевський.

ІІІ місце: Тарас Кравчук, Антон Мірченко, Дмитро Сидорук, Назар Ляпінін, Іван Гущук, Гнат Михальчук, Даниїл Черниш, Назар Благовірний.


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Теги: Влинь, Луцьк, спорт
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