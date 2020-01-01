Медики з волинської «швидкої» посіли друге місце на «медичному ралі». ФОТО
Сьогодні, 16:43
Волинські медики взяли участь у Міжнародному зимовому чемпіонаті бригад екстреної медичної допомоги «Кременецьке медичне ралі – 2020» та потрапили до трійки призерів.
Змагання відбувалися 19-23 лютого у місті Кременець на Тернопільщині, - йдеться на сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Так, під час цьогорічного раллі волинська команда медицини катастроф зайняла друге місце серед 25-ти вітчизняних команд, а команда пункту ЕМД селища Цумань зайняла 1-ше місце на одному з етапів "Янгол".
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Змагання відбувалися 19-23 лютого у місті Кременець на Тернопільщині, - йдеться на сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Так, під час цьогорічного раллі волинська команда медицини катастроф зайняла друге місце серед 25-ти вітчизняних команд, а команда пункту ЕМД селища Цумань зайняла 1-ше місце на одному з етапів "Янгол".
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