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Медики з волинської «швидкої» посіли друге місце на «медичному ралі». ФОТО

Медики з волинської «швидкої» посіли друге місце на «медичному ралі». ФОТО
Волинські медики взяли участь у Міжнародному зимовому чемпіонаті бригад екстреної медичної допомоги «Кременецьке медичне ралі – 2020» та потрапили до трійки призерів.

Змагання відбувалися 19-23 лютого у місті Кременець на Тернопільщині, - йдеться на сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Так, під час цьогорічного раллі волинська команда медицини катастроф зайняла друге місце серед 25-ти вітчизняних команд, а команда пункту ЕМД селища Цумань зайняла 1-ше місце на одному з етапів "Янгол".

Медики з волинської «швидкої» посіли друге місце на «медичному ралі». ФОТО
Медики з волинської «швидкої» посіли друге місце на «медичному ралі». ФОТО
Медики з волинської «швидкої» посіли друге місце на «медичному ралі». ФОТО
Медики з волинської «швидкої» посіли друге місце на «медичному ралі». ФОТО
Медики з волинської «швидкої» посіли друге місце на «медичному ралі». ФОТО
Медики з волинської «швидкої» посіли друге місце на «медичному ралі». ФОТО
Медики з волинської «швидкої» посіли друге місце на «медичному ралі». ФОТО
Медики з волинської «швидкої» посіли друге місце на «медичному ралі». ФОТО
Медики з волинської «швидкої» посіли друге місце на «медичному ралі». ФОТО
Медики з волинської «швидкої» посіли друге місце на «медичному ралі». ФОТО
Медики з волинської «швидкої» посіли друге місце на «медичному ралі». ФОТО
Медики з волинської «швидкої» посіли друге місце на «медичному ралі». ФОТО
Медики з волинської «швидкої» посіли друге місце на «медичному ралі». ФОТО
Медики з волинської «швидкої» посіли друге місце на «медичному ралі». ФОТО


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Теги: Волинь, медицина
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